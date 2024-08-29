Разбираетесь в новом формате Лиги чемпионов? Давайте проверим!
Жеребьевка Лиги чемпионов – уже сегодня. Главный еврокубок с этого сезона серьезно меняет формат.
В тесте можно проверить знания. Ответьте на восемь вопросов и рассказывайте про успехи в комментариях. Удачи!
Если вы где-то ошиблись, наши тексты помогут вам лучше разобраться:
Новый формат Лиги чемпионов. Самый понятный гид по изменениям
Жеребьевку ЛЧ теперь проводит компьютер. Встречайте теорию заговора 2.0
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Вы готовы к новому сезону ЛЧ
Узнали все про новый формат турнира
Ну, разберетесь по ходу сезона
Надеемся, наш тест вам в этом помог
Арсен Венгер одобряет)
Ну что ж,в его юбилейный год формат ЛЧ обновится. Символично)
Ну, разберетесь по ходу сезона
Надеемся, наш тест вам в этом помог