Разбираетесь в новом формате Лиги чемпионов? Давайте проверим!

Жеребьевка Лиги чемпионов – уже сегодня. Главный еврокубок с этого сезона серьезно меняет формат.

В тесте можно проверить знания. Ответьте на восемь вопросов и рассказывайте про успехи в комментариях. Удачи!

Если вы где-то ошиблись, наши тексты помогут вам лучше разобраться:

Новый формат Лиги чемпионов. Самый понятный гид по изменениям

Жеребьевку ЛЧ теперь проводит компьютер. Встречайте теорию заговора 2.0

Подписывайтесь на телеграм-канал с футбольными вопросами