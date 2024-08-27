Президента «Райо» попросили научить Лапорту вести клубные дела. Он не пошел на провокацию

В третьем туре нового сезона Ла Лиги в гости к «Райо Вальекано» заглянет «Барселона». За сутки до встречи с «блауграной» столичный клуб объявил о подписании Хамеса Родригеса. В 33 года колумбиец возвращается в Ла Лигу.

Хамес уже успел провести тренировку с новой командой.

«Барса» летом подписала контракт с Дани Ольмо, но с регистрацией новичка возникли проблемы . Испанец два первых матча в «блаугране» провел на трибунах.

Ольмо может выйти на поле в игре с «Райо». Сообщается, что каталонцы придумали, как зарегистрировать игрока : клуб воспользуется травмой Кристенсена, который выбыл из строя на длительный срок.

Перед игрой третьего тура президент «Райо», Рауль Мартин Преса, дал интервью изданию Cope. Журналист попытался устроить небольшую провокацию: «Вы должны научить Лапорту ведению клубных дел. Не с помощью травмированных игроков, махинаций с регистрацией и прочими рычагами».

Преса отказался нелицеприятно отзываться о коллеге:

«У Лапорты много заслуг. Возглавить команду, испытывающую финансовые проблемы, так, как это сделал совет директоров «Барсы», – это большое достижение. Они были на волосок от гибели, но сумели одержать победу в чемпионате. В прошлом сезоне они выступали в Лиге чемпионов и не смогли пройти дальше из-за одного игрока [Араухо].

Он восстановил финансовое положение клуба, реализовал такой важный проект, как Espai Barça [проект реконструкции спортивных объектов клуба]. В ближайшие несколько лет он выведет «Барселону» на новый уровень. Он точно заслуживает моего уважения».

Журналист предположил, что Преса комплиментарно говорит о Лапорте из-за предстоящего ланча президентов накануне встречи их команд в Ла Лиге. Преса настаивал на своем:

«Нет. До этого мне дела нет. Я всегда говорю то, что думаю. «Барселона» проделывает отличную работу в сложной ситуации и добивается спортивных результатов».

Как вам ответ президента «Райо»?