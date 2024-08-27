«Барселона» нашла лазейку в Ла Лиге и зарегистрировала Дани Ольмо

«Барселона» наконец-то смогла зарегистрировать Дани Ольмо благодаря лазейке в правилах Ла Лиги.

После блестящей игры на Евро 2024 со сборной Испании, Ольмо перешел в «Барселону» из «РБ Лейпциг» за 60 млн евро. Футболист подписал шестилетний контракт и получил футболку с «20»-м номером.

Тем не менее, несмотря на хорошую физическую форму, Дани не смог принять участие в первых двух матчах «Барсы» в сезоне.

Тяжелое финансовое положение не позволяло «сине-гранатовым» зарегистрировать Ольмо в команде. Но испанское издание Mundo Deportivo заявляет, что проблема решена.

Помогла травма ахиллова сухожилия Андреаса Кристенсена, из-за которой футболист на два месяца выбыл из строя. В связи с этим Ла Лига разрешила зарегистрировать Ольмо, поскольку медицинский комитет считает травму долговременной.

Ольмо будет временно зарегистрирован до 31 декабря и сможет выйти на поле уже в матче против «Райо Вальекано» сегодня вечером!