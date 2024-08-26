«Барселона» все еще не зарегистрировала Ольмо, хотя продала 3 игроков. В чем проблема?

В начале августа «Барселона» подписала их «Лейпцига» Дани Ольмо за 55 млн евро. Его привезли в Каталонию после отличного сезона в Бундеслиге и впечатляющего Евро-2024.

Ольмо подписал шестилетний контракт с клаусулой в 500 млн евро. Но 26-летний футболист все еще не дебютировал за «Барселону», хотя позади два тура.

Несмотря на уход Витора Роке, Клемана Лангле и Микаила Фейе, клуб не смог зарегистрировать воспитанника Ла Масии.

По данным Adria Soldevila, даже расставание сразу с тремя игроками не помогло каталонцам: у них все еще нет достаточной суммы для заявки испанца. Во вторник «Барселоне» предстоит сыграть с «Райо Вальекано».

А пока Ханси Флик надеется, что Дани Ольмо все-таки будет доступен уже в ближайшем туре: «Я всегда надеюсь на него, я надеялся на него и в последней игре. Было бы здорово получить его на завтрашний матч».

Как думаете, успеют? Пишите в комментариях.

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