📸 «Барса» готовится к третьему матчу сезона. Каталонцы на выезде сыграют с «Райо»

«Барселона» начала новый сезон Ла Лиги с двух побед: над «Валенсией» и «Атлетиком». В третьем туре испанского первенства каталонцы на выезде сыграют с «Райо Вальекано».

Между встречами с «Атлетиком» и «Райо» у «блауграны» есть всего три дня. Так что Флик тщательно готовит подопечных к грядущему выезду.

Смотрим лучшие фото с последней тренировки «Барсы».

За сутки до встречи с «Барселоной» «Райо» анонсировал подписание Хамеса Родригеса. Экс-игрок «Реала» в 33 года возвращается в Испанию из Бразилии.

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