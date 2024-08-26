Уникальный хет-трик «Челси»: все голы Мадуэке с ассистов Палмера. 6:2 после оскорбления

Мареска понял, как их уместить.

Яркий матч «Челси»: разгром «Вулверхэмптона» – 6:2 с хет-триком Нони Мадуэке, тремя голевым Коула Палмера и скандалом.

«Все здесь дерьмо». Мадуэке приложил «Вулвз» постом – и хет-триком за 15 минут

Главный предматчевый сюжет – пост в соцсетях Нони Мадуэке, одного из вингеров «Челси».

Он написал: «Все в этом месте – дерьмо», оставил геометку Вулверхэмптон. Очевидный панч перед очной встречей.

Вскоре Мадуэке удалил пост, но интернет все помнит – пришлось отвечать: «Не тот аккаунт, вы все слишком быстрые».

«Челси» не стал раздувать историю, а Нони спокойно вышел в старте.

Уже на 2-й минуте «Челси» повел: навес с углового, мяч отскочил к Николасу Джексону, форвард замкнул головой. «Вулвз» сравняли на 27-й: защитник Раян Аит-Нури прорвался в штрафную и прострелил под финальный удар Матеусу Кунье.

Еще до перерыва забил Коул Палмер – умно перебросил голкипера Жозе Са. Хозяева ответили голом форварда-новичка Йоргена Ларсена.

Интрига во втором тайма умерла почти сразу, потому что включился Нони Мадуэке:

⚽️ 49’ – Палмер отпасовал Мадуэке, Нони подкрался ко вратарскую и ударил из-под защитника;

⚽️ 58’ – Палмер покатил Мадуэке, вингер выскользнул к краю вратарской и забил с острого угла;

⚽️ 63’ – Палмер снова отдал Мадуэке, партнер опять легко пробил мимо Са.

Хет-трик Мадуэке, три ассиста Палмера – так выглядит доминация «Челси». В самом конце забил еще и Жоау Феликс, первый гол в дебютном матче после возвращения.

Соцсети «Челси» ярко отыграли историю Нони: «Ему начинает здесь нравится».

Без сомнений.

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Мы увидели нечто редкое.

● Мадуэке – всего третий игроком в истории «Челси», которому удалось забить три мяча на выезде: ранее это удавалось Фрэнку Лэмпарду против «Болтона» в 2011-м и Тэмми Абрахаму против тех же «Вулвз» в 2019-м.

● Все три ассиста на хет-трик от одного игрока – лишь пятый раз в истории АПЛ.

Палмер и Мадуэке играли вместе в молодежнных сборных Англии разных возрастов. Но тренеры никогда не использовали их вместе: считалось, что Нони и Коул конкурируют за одну позицию. На молодежном Евро в прошлом году Мадуэке начал турнир, но уже во втором туре уступил место Палмеру.

Не знал, как уместить на поле обоих, и Маурисио Почеттино: «Клуб подписал Коула Палмера, который играет на той же позиции, что и Нони. Нам нужно найти варианты, при которых они смогут выступать вместе. Мадуэке – талант. Я надеюсь, что он может стать важным игроком для «Челси».

Аргентинец в итоге нашел вариант: Нони стал выходить правым вингером и создавал ширину, а Коул действовал на том же фланге, но ближе к центру. Особенно ярко связка сыграла против «Эвертона» (6:0), тогда Палмер сделал покер.

При Энцо Мареске уже на предсезонке Мадуэке получил много времени. В первую очередь это было связано с отпуском Палмера: Коул отдыхал после чемпионата Европы и вернулся только в начале августа. Нони пользовался шансами: 1+1 против «Манчестер Сити», единственный гол «Реалу», забил «Америке».

Но в первом туре Нони не вышел даже со скамейки. Ждали его в старте на «Серветт» в Лиге конференций – Мадуэке вышел только во втором тайме. И снова воспользовался шансом: забил второй мяч «Челси».

После матча Мареска рассказал, почему Нони не попал в старт: «Мне нравится Мадуэке, он нам здорово помог. Но ему стоит усерднее работать на тренировках, чтобы попасть в стартовый состав. Я хочу, чтобы игроки старались и не ленились, они должны заслужить шанс появиться на поле. Если кто-то думает, что получит шанс просто так, он может забыть об этом».

На прошлой неделе появились слухи об интересе к Мадуэке от «Ньюкасла». В «Челси» практически нет неприкасаемых, Нони не исключение: The Athletic сообщал о готовности лондонцев продать его за 60 млн фунтов. Пока неизвестно, готов ли «Ньюкасл» столько платить, но теперь у «Челси» точно больше аргументов, чтобы требовать так много денег.

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Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Shaun Botterill, David Rogers