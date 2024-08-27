Дэнни Дринкуотер тащил «Лестер» к чемпионству, а сейчас работает на стройке. Почему?

Ни о чем не жалеет.

Дэнни Дринкуотер был одним из героев чемпионского «Лестера» в сезоне 2015/16 – чистил центр поля с Нголо Канте и раздавал голевые. Позже уехал в «Челси» – и потерялся.

В октябре 2023-го, в 33, он объявил о завершении карьеры (до этого год был без клуба). А в июле внезапно ожил в соцсетях: выложил историю, где он работает на строительном объекте.

Как он пришел к этому?

Дринкуотер «разлюбил футбол» в «Челси»: за пять лет сыграл 23 матча. Сарри предложил искать новый клуб за час до закрытия трансферного окна

«Челси» хотел подписать Дэнни еще в 2016-м – после чемпионства «Лестера». Англичанин остался: занял 12-е место в АПЛ, но дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. И летом 2017-го ушел: «Челси» все еще интересовался, потому что Антонио Конте мечтал воссоединить его связку с Канте в центре поля. Сделку завершили в последний день трансферного окна.

Спустя пару недель Дринкуотер травмировался на тренировке и пропустил начало сезона. Дебютировал только в конце октября: 62 минуты против «Эвертона» в Кубке лиги. Несмотря на травму, осенью получил вызов в сборную от Саутгейта, но отказался.

«Физические требования к игрокам в сборной очень высоки, – объяснял Гарет Саутгейт. – Дэнни отыграл в этом сезоне за «Челси» около семидесяти минут и понимает, что этого недостаточно. Он сам позвонил мне и сказал, что еще не готов для игр в сборной. Я принимаю это и считаю его решение верным. Мы подберем других футболистов на эту позицию».

Из-за отказа полузащитник словил волну хейта в соцсетях: например, Алан Ширер просил больше никогда не вызывать Дринкуотера в сборную. Вступался даже Антонио Конте: «Есть очень простой способ решить это – прежде чем кого-то вызывать в сборную, позвоните тренеру клуба и спросите, в какой форме игрок. Я знаю, что говорю, потому что был тренером национальной команды. Вы сможете избежать недопонимания, которое произошло с Дринкуотером. Он не был готов на сто процентов к тому моменту».

За весь сезон-2017/18 Дринкуотер сыграл 22 матча и забил один гол. А весной снова травмировался. Летом пришел Сарри вместо Конте, и Дринкуотер больше не играл. Вышел только на полчаса в Суперкубке Англии, первом матче сезона.

«Как он хорошо знает, он не играет, потому что не подходит под мою систему, под мой стиль игры, – говорил итальянец спустя несколько месяцев. – Я сказал ему это еще в августе. Он оценил это, но решил остаться в «Челси». Почему он решил остаться? Не знаю. Возможно, он думал, что мы можем сменить систему.

Ничего не могу поделать. Обычно футболисты просто хотят играть. Ситуация тяжелая, но он все знал».

Дринкуотер в 2020-м вспоминал о том разговоре с Сарри: «У нас была встреча в последний день трансферного окна, за час до его закрытия. Мы общались с Сарри, а Дзола переводил. Мне сказали: «Не думаем, что ты входишь в наши планы на сезон». Я подумал: «Какого черта!? Вы дали мне час, чтобы найти клуб?» Были варианты за рубежом, но я даже никому не звонил, потому что был очень зол. Дать мне час времени было издевательством».

Позже Дэнни объяснил, почему никуда не уехал – у него был маленький сын. Поэтому он решил остаться до января. Зимой англичанин ни с кем не договорился.

И мучился от того, что не играет: «Когда я понял, что у меня нет шансов выйти на поле, я стал относиться к футболу как к работе. Это означало, что я разлюбил футбол. С этого момента игра превратилась в работу, которая отнимает у вас много свободного времени. Это убивало меня. Весь год я пытался смириться с этим, хоть это и было тяжело».

Дринкуотера отпустили только летом 2019-го с приходом Лэмпарда. Аренда на полгода в «Бернли».

Но до этого начались проблемы за полем.

Дэнни лишали прав за вождение в нетрезвом виде и избивали в ночном клубе. Футболист признавался, что ходил к психологу из-за ментальных проблем

В апреле 2019-го англичанина задержали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Манчестера. Ночью Дринкуотер врезался на своем Range Rover в стену, в два раза превысив разрешенную скорость. Алкоголь в крови полузащитника превышал норму в 2,5 раза.

В суде его лишили прав на 20 месяцев и приговорили к 70 часам общественных работ.

«Я не буду использовать «Челси» как оправдание тому, что я сел пьяным за руль, – говорил Дринкуотер спустя год. – Да, мое психическое состояние было не лучшим. Но то, что я сделал – это нелепо и не должно было случиться.

В то время произошли и другие негативные события, которые не касались футбола. Мои бабушка и дедушка умерли. Также скончалась моя собака; все это причинило мне нестерпимую боль. Произошло слишком много плохого за короткий срок, причем тогда, когда моя карьера находилась на спаде. Это ударило по мне».

«Я был холост, жил в центре Лондона. Так что со мной случалось то, что происходит со многими парнями: я ходил в бар, чтобы развлечься и немного выпить. Но это ничего не дало. Помню, как после аварии сидел в камере. В голове крутились мысли: «Идиот, ты попал в аварию из-за ночных гулянок». На меня тогда будто свалилась тонна кирпичей. И я понял – надо привести себя в порядок. Нет, это не было клинической депрессией, но чувствовал себя я не очень. К счастью, поговорил с нужными людьми. Это помогает, когда у вас куча психологических проблем»

Также англичанин признался, что посещал спортивного психолога, чтобы восстановиться перед переездом в Бернли.

В августе Дринкуотер присоединился к «Бернли», но главный тренер Шон Дайч не включал его в заявку на первые матчи сезона. Возможно, из-за плохой физической формы.

В сентябре Дэнни опять попал в неприятную историю. Он пошел тусоваться в ночной клуб в Манчестере, где сильно напился и едва стоял на ногах. Англичанин в какой-то момент начал приставать к девушке игрока клуба «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле. Завязалась драка, охранники выгнали Дринкуотера из клуба.

На улице на него напала другая компания хулиганов. Возможно, друзья Нтле. Вот рассказ одного из очевидцев: «Он [Дринкуотер] свернулся на асфальте, а они по очереди прыгали ему на спину и кричали «Ломай ему ноги!». Они знали, что он звезда АПЛ. Повсюду была кровь, это было ужасно».

По итогу у футболиста диагностировали ушибы головы, плеч, рук и повреждение связок голеностопа. Сам Дринкуотер ничего не помнил на следующий день. В клубе сказали, что у полузащитника травма лодыжки. А Шон Дайч публично поддержал его:

«Футболисты — тоже люди, у них тоже есть личная жизнь… Правда, она иногда становится публичной, и тогда они попадают в такие неприятные положения. Я знаю, что Дринкуотер хочет вернуться в строй и играть. Последние годы были тяжелыми для него. Он мечтает, чтобы к нему вернулись прежние голод и желание, но это нужно заслужить».

«Кто-то говорил, что я пытался заговорить с девушкой какого-то футболиста, но это не так, – вспоминал Дринкуотер. – На меня напали и избили. Это был международный перерыв, поэтому мой поход в клуб и алкоголь не нарушали никаких правил.

Но в то время мне было тяжело, и новость о том, что я вывихнул лодыжку, была ужасной. На следующий день я пошел на рентген: когда узнал, что у меня проблема с костью, не мог в это поверить. Я думал: «что может быть хуже?»

Дринкуотер сыграл два матча за полгода и зимой поехал в «Астон Виллу». Новая аренда. Итог: 4 матча. Весной, по слухам, на тренировке он ударил головой испанца Хоту после конфликта. Англичанина оштрафовали на двухнедельную зарплату.

После аренды в «Астон Вилле» была поездка в турецкую «Касымпашу» и «Рединг». В июле 2022-го у него истек контракт с «Челси», и Дринкуотер стал свободным агентом: «Я чувствую облегчение, потому что, очевидно, ситуация не устраивала ни меня, ни клуб.

Чувствую ли я, что выкинул пять лет своей карьеры? Да. Много «если бы» в моей голове. Если бы остался в «Лестере», если бы не травмировался, если бы клуб относился ко мне по-другому… Не думайте, что я не переживаю по поводу того, как все произошло. Я до сих пор ругаю себя за то, как все сложилось».

У Дринкуотера обанкротились бизнесы, а сейчас он работает строителем

В июле 2023 года Дэнни дал интервью SportBible: говорил, что тренируется в зале и мечтает вернуться в «Лестер», который тогда только вылетел в Чемпионшип.

Еще вспомнил, как мог остаться в «Челси» даже после истечения контракта: «Мне было 32 года. Помню, как в «Челси» говорили, что я хорош в общении с молодыми игроками, даже предложили должность тренера. Они так обращались со мной несколько лет, а потом предлагают работу? Я подумал, что это была какая-то компенсация.

Футбол подарил мне несколько совершенно замечательных лет. Да, я пережил и ужасные времена, но хорошие годы перевешивают плохие. Я смог купить маме и папе дом мечты. Я смог позаботиться о своей семье, так что я не буду говорить, что футбол – дерьмо. Это моя детская мечта. Последние три года были самыми тяжёлыми в футболе, но я не собираюсь жаловаться».

В том интервью Дэнни был уверен, что еще поиграет на профессиональном уровне. Но через полгода официально объявил о завершении карьеры.

Во время карьеры Дринкуотер вложился в ресторанный бизнес. Неудачно: ресторан FoodWell в Манчестере накопил долги на 2 миллиона фунтов и обанкротился, ресторан Firefly тоже задолжал больше миллиона и закрылся в июне.

Сейчас Дринкуотер выкладывает фото со строительных объектов. Подписчики раскритиковали новую профессию, но англичанин всем ответил: «Мне нравится быть на площадке и работать. Это мой выбор».

В одном из интервью Дэнни высказывался насчет ценности денег: «Я знаю, что мой переход в «Челси» оказался не таким удачным, как все хотели. Я допускал ошибки, но не так-то просто не играть в футбол и получать зарплату. Деньги ничего не решают. Зарплата вообще не помогает, ты даже не думаешь о деньгах.

Были вещи, выходившие за рамки футбола. Я не прошу о сочувствии, черт возьми, оно мне не нужно. Но люди должны понять: не все так прекрасно, когда ты получаешь много денег. Мне не все равно».

Непонятно, как связана стройка с Дринкуотером – часть какого-то бизнеса или просто новая профессия.

Чуть позже он выложил видео, где едет в машине с друзьями-строителями и кричит: «Погнали, парни в белом фургоне! Это гребаный обеденный перерыв, вперед!»

Фото: Gettyimages /Alex Burstow / Stringer, Stu Forster / Staff, Catherine Ivill / Staff, Shaun Botterill / Staff; instagram.com/dannydrinkwater