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Рекордные продажи «Краснодара»: две из топа летом. Кто это?

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Сразу две продажи этого лета вошли в топ трансферов «Краснодара». Вспомните 15 футболистов, за которых «быки» получили больше всего?

В подсказах – стоимость на трансфермаркте в евро и год перехода. 

Результаты теста пишите в комментарии. Вперед!

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