Рекордные продажи «Краснодара»: две из топа летом. Кто это?
Сразу две продажи этого лета вошли в топ трансферов «Краснодара». Вспомните 15 футболистов, за которых «быки» получили больше всего?
В подсказах – стоимость на трансфермаркте в евро и год перехода.
Результаты теста пишите в комментарии. Вперед!
Топ-20 продаж в истории «Локомотива» – вспомните? Тяжело даже с самым дорогим
Мог бы вспомнить про Ахмедова, Скопинцева и Уткина, уже забыл про Мовсисяна и Куэву, тем более про их удачные продажи, в жизни бы не подумал, что за Смольникова и Лахиялова такие деньги дали.
А если бы при мне кто-то произнёс "Эбуэ Куасси", я бы подумал, что человеку плохо и его тошнит. А оказалось, такой игрок был в молодёжке Краснодара, а после продажи - за Селтик и Генк поиграл, а сейчас в Португалии.
Хороший результат!