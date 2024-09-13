Рекордные продажи «Краснодара»: две из топа летом. Кто это?

Сразу две продажи этого лета вошли в топ трансферов «Краснодара». Вспомните 15 футболистов, за которых «быки» получили больше всего?

В подсказах – стоимость на трансфермаркте в евро и год перехода.

Результаты теста пишите в комментарии. Вперед!

Топ-20 продаж в истории «Локомотива» – вспомните? Тяжело даже с самым дорогим

Топ-20 продаж ЦСКА. Назовете все?