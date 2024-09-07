Топ-20 продаж ЦСКА. Назовете все?

Раньше ЦСКА считался образцовым клубом в трансферных делах: покупал дешево, продавал дорого. Вспомните 20 топовых продаж клуба?

Подсказки – стоимость трансфера в евро (по трансфермаркту) и год.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!