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Топ-20 продаж ЦСКА. Назовете все?

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Раньше ЦСКА считался образцовым клубом в трансферных делах: покупал дешево, продавал дорого. Вспомните 20 топовых продаж клуба?

Подсказки – стоимость трансфера в евро (по трансфермаркту) и год. 

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

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