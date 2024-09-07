Топ-20 продаж ЦСКА. Назовете все?
Раньше ЦСКА считался образцовым клубом в трансферных делах: покупал дешево, продавал дорого. Вспомните 20 топовых продаж клуба?
Подсказки – стоимость трансфера в евро (по трансфермаркту) и год.
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Ярошик,Мамаев,Зайнутдинов,Бохинен.
Пожалуй,кроме Бохинена,остальных можно было вспомнить.
22. Осмар Феррейра (3,50).
23. Фёдор Чалов (3,00).
24. Сергей Семак (2,50).
25. Владислав Радимов (2,50).
За Чалов обидно, продай ЦСКА его за те же 20 млн, был бы на 5 месте.
За тебя дважды получили больше десятки!
( Ярошик, Медина, Цубер )