Топ-20 продаж в истории «Локомотива» – вспомните? Тяжело даже с самым дорогим
В топе две продажи лета-2024.
Летом из «Локомотива» ушли больше 10 футболистов (Антон Миранчук, например, вот только сейчас определяется с новым клубом), а два трансфера попали в топ-20 продаж за всю историю клуба.
Вспомните всю двадцатку? Чтобы было проще, дадим вам стоимость на трансфермаркте в евро и год.
Результаты теста пишите в комментарии. Ту-ту!
И фотография Бека-Бека.Смешно.
Вот он-то точно мне не запомнился.
Удивительно,как его "втюхали" Ницце за такие деньги.
На поле ты не впечатлил, но клуб остался в плюсе
Ещенко, Дуймовича и О"Коннора не вспомнил.
остальные в основном "Ньяссе" итд