Топ-20 продаж в истории «Локомотива» – вспомните? Тяжело даже с самым дорогим

В топе две продажи лета-2024.

Летом из «Локомотива» ушли больше 10 футболистов (Антон Миранчук, например, вот только сейчас определяется с новым клубом), а два трансфера попали в топ-20 продаж за всю историю клуба.

Вспомните всю двадцатку? Чтобы было проще, дадим вам стоимость на трансфермаркте в евро и год.

Результаты теста пишите в комментарии. Ту-ту!