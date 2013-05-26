Последний тур чемпионата России. Как это было

Кто-то видит в хрустальном чемпионском Кубке петарду, кто-то – горы денег, но на самом деле в нем – все переливы нашего добротного чемпионата. Будем по нему скучать. Всем отличных летних каникул! Еще спишемся! Счастливо и пока!

ЦСКА первый, «Зенит» второй – они отправляются в Лигу чемпионов. «Анжи», «Спартак», «Кубань» и «Рубин» выступят в Лиге Европы, а «Динамо», не забив «Волге», остается без еврокубков. Ростовчане разгромили чемпиона, но все равно рискуют примкнуть к уже вылетевшим «Алании» и «Мордовии» на пару с «Крыльями Советов» – им предстоят переходные игры.

«Волга» и «Амкар» избежали стыковых матчей

«Локомотив» 2:1 «Мордовия»

«Рубин» 2:0 «Краснодар»

«Терек» 4:1 «Крылья Советов»

«Динамо» 0:0 «Волга» НН

«Кубань» 1:0 «Анжи»

«Ростов» 3:0 ЦСКА

«Спартак» 2:0 «Алания»

«Амкар» 0:0 «Зенит»

Все! Чемпионат России окончен!

САЛУГИИИН! С трех метров не попадает в цель, оставляя свою команду бороться за выживание в стыках!

ГОЛ! «Мордовия» отыгрывает на последней минуте один мяч у «Локо» усилиями Пазина. Красивый финал утонувшей команды.

Путило в ответ бил метров с 16, но не попал в ворота. Пан или пропал для обеих команд в оставшиеся минуты три.

Нобоа едва не открыл счет в матче с «Волгой, пробив головой в створ! Однако Кержаков все видел и все поймал.

Траоре, несмотря на весь свой гулливерский рост, очень ловко орудует на приземленном уровне мира – едва не забил гол-красавец пяточкой, но Беленов спасает победный счет для «Кубани»!

Совершеннейшая бесхозица во вратарской «Крыльев» – Кану там забивает в падении головой. 4:1 – самый голеобильный матч тура у нас в Грозном!

2:0! Жано закрепляет лидерство «Спартака» в матче с «Аланией» и получает четвертое место!

15 минут остается у «Динамо» и «Волги» определиться, кто выиграет. Ничья лишает и тех, и других заветных позиций.

Бибилов поскальзывается и бьет с точки выше! «Динамо» сохраняет нули на табло и шансы на шестое место!

Шунин очень грубо вырубает Путило, но обходится лишь желтой карточкой. Зато «Волга» зарабатывает пенальти!

«Терек» отправляет-таки «Крылья» в переходные игры! Третий мяч в ворота Веремко отправляет Феррейра, выиграв воздух при подаче корнера. 3:1 в Грозном!

Кураньи травмировался у «Динамо», и задача попасть в еврокубки ложится на широкие плечи Сергея Давдова.

НДуассель! Прыгает на дубль, а Ангбва срезает мяч от перекладины за линию собственных ворот! «Крылья» снова проигрывают, и чтобы избежать стыков им уже нужно два гола.

ГОЛ! Лучший игрок сезона в «Рубине», если не во всем чемпионате, забивает в ворота «Краснодара»! Натхо делает счет 2:0 – казанцы укрепляются на шестом месте, но один-единственный гол «Динамо» может лишить их места в еврокубках.

А говорят, за «Спартак» не бьются. Ари вызывается опровергнуть миф и бьет в штангу за «Спартак»!

Планка Адамова-Павлюченко, бронзовых призеров Евро, в этом году пока остается непокоренной – ни Мовсисян, ни Вандерсон что-то никак не могут забить 14-й мяч.

По-прежнему ждем мячей в матче «Динамо» и «Волги», Но, кажется, это не очень благодарное занятие.

«Ростов» громит чемпиона! Калачев оголяется после гола головой в ворота расстрельного Чепчугова. 3:0!

«Крылья Советов» идут на взлет! Кабальеро протаранил пустое место обороны «Терека» и забил с двух метров! 1:1! Однако, самарцы по-прежнему в стыковой зоне на 14-м месте.

Вторые таймы!

1. ЦСКА – ЛЧ

2. «Зенит» – ЛЧ

3. «Анжи» – ЛЕ

4. «Спартак» – ЛЕ

5. «Кубань» – ЛЕ

6. «Рубин»

7. «Динамо»

8. «Терек»

14. «Крылья Советов» – стыки

15. «Мордовия» – ФНЛ

16. «Алания» – ФНЛ

«Локомотив» 2:0 «Мордовия»

«Рубин» 1:0 «Краснодар»

«Терек» 1:0 «Крылья Советов»

«Динамо» 0:0 «Волга» НН

«Кубань» 1:0 «Анжи»

«Ростов» 2:0 ЦСКА

«Спартак» 1:0 «Алания»

«Амкар» 0:0 «Зенит»

Звуковой резонанс от свистков на перерыв во всех матчах спровоцировал грозу над моим домом. Самое время заняться подведением промежуточных итогов.

Бальде чуть не забил еще один мяч «Анжи», а сразу после снова промазал самую малость, чем сильно опечалил владельца Краснодарского края А.Ткачева. Перерыв в матче «Кубань» – «Анжи», где 1:0.

Теперь и вдвойне! «Ростов» забивает второй мяч Чепчугову – Канга забил схожий с Полозом мяч! 2:0 – ЦСКА за чемпиона столько не пропускал!

Прополов правый самарский фланг, Ндуассель выбегает один на один и забивает в ворота «Крыльев»! Волжане теперь главные кандидаты на стыковые игрища.

Нобоа сверкнул выстрелом в перекладину, но от нулей на табло это не спасает. И Петреску от этого тоже не легче – он удален с тренерской скамьи.

Кажется, что сгорающими нервными клетками Дана Петреску, можно было бы обогреть пол-Румынии. Смотрим, как «Динамо» без своих лидеров на поле успешно тыркается в матче против «Волги».

Потенциально главный неудачник тура сегодня – некогда самый посещаемый клуб Восточной Европы. «Крылья Советов» не могут забить «Тереку» и пока находятся на «стыковой» 14-й позиции.

Траоре забивает чистый гол, который не засчитывает судья Вилков. Это’О даже привстал со скамейки.

«Спартак», почуяв, что может пролететь мимо еврокубков, забивает «Алании»! Это Брызгалов с углового Макгиди щечкой забивает в ближний угол! «Спартак» четвертый.

Н’Дойе! Удваивает счет в матче «Локо» – «Мордовия»! 2:0!

ГОЛ! Попов проткнул мяч в ближний незадачливому Габулову! «Кубань» вырывается на 4-е место, обыгрывая «Анжи»!

Предлагаю с сезона 2014/15 объединить все чемпионаты в один и играть все матчи одновременно. Очень интересно получается!

К исходу 20-й минуты во всех матчах дня на 4-м месте находится «Рубин», «Спартак» держится на еврокубковом пятом и играет в большинстве против «Алании». А «Ростов», «Амкар», «Волга» и «Крылья» на данный момент имеют по 29 очков.

Ага! Вот и интрига в глубинке таблицы! Полоз открывается под проникающий пас и забивает Чепчугову! «Ростов» повел 1:0 у ЦСКА!

Депардье в печали. ГОЛ! Самедов в стиле Гюндогана разводит мяч и кипера по разным углам! Однако рэф требует перебить! И Самедов под копирку забивает снова! 1:0 «Локомотив» выигрывает у «Мордовии»!

В главном матче дня Самедов напарывается на ногу соперника, и «Локо» получает право на пенальти! Сам же Александр и будет бить.

Благой Георгиев лупит со штрафного в самую крестовину! Младой Бабурин может перевести дух. «Зенит» там в Перми загорает вторым составом.

Нету получает прямую желтую карточку! Хотя совершал фол последней надежды вообще-то, цепляя экс-зенитовца Канунникова.

А Еременко своими кудрями первым совершил голевой акт! Фильцов не справился с подсечкой в нижний угол! «Рубин» повел 1:0 у «Краснодара».

Круто начинаем! Дакоста заканчивает сезон! «Пока-пока» лучезарно улыбающемуся парню, провинившемуся на прямую красную!

Тем временем на стадионе «Динамо» Кураньи почему-то не забил головой, хотя авторитет Кокорина вроде сегодня не давит на немца.

В дебюте всех встреч нам показывают «Спартак», поддавливающий «Аланию». Мовсисян жив-здоров и вовсю бегает в атаке.

Ну, а что нужно нам? Только одно – вовремя жать на F5! Поехали!

И только «Локомотиву» с «Мордовией» ничего не надо. Разве что Мухаметшину поспорить за звание лучшего бомбардира. Его пока опережают Муса, Траоре, Мовсисян и Вандерсон – кому же достанется титул имени Павлюченко и Адамова в этом сезоне?

Что до перлестных команд, борющихся за выживание, то там одна интрига, которую может сотворить «Ростов». Если команда Божовича обыграет новоявленных чемпионов армейцев, то в стыковые матчи за право играть в РФЛП на будущий сезон могут оказаться «Амкар», «Волга» или «Крылья» – все они пока обгоняют «Ростов» на два балла и будут стараться не проиграть свои матчи. Ну, или болеть за ЦСКА Слуцкого, что, конечно, несколько проще.

Но у «Спартака» преимущество над всеми ними – ему достаточно победы, чтобы удержать свое место от сторонних притязаний. Но не просто победы над аутсайдером, а над «Аланией», который вроде бы ничего не нужно, но которую тренирует лютый антиспартаковец Газзаев, и которая имеет давние терки с красно-белыми с золотой середины девяностых.

С первыми тремя местами все ясно. Наиболее интересна будет борьба за четвертую позицию, на который сейчас находится «Спартак». Но на нее по итогам тура может взгромоздиться даже грозненский «Терек», если очень-преочень крупно обыграет «Крылья». «Кубань» тоже имеет все шансы стать четвертой, если хорошо сыграет с «Анжи». «Динамо» с теми же целями принимает «Волгу», а «Рубин» – «Краснодар».

Будет тут и встреча нового чемпиона с «Ростовом», и матч прошлого чемпиона с «Амкаром», и бой будущего чемпиона с кем-нибудь еще. Например, с «Локомотивом».

Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой... И хотя последний российский тур не попахивает былинным могуществом лермонтовского «Бородино», но катавасия будет знатная. Всем привет на онлайне всех матчей с российских полей!