Алаев об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Неприятная ситуация. Это можно было бы сделать несколько по-другому, заранее объяснить»
Александр Алаев оценил решение не проводить жеребьевку в Суперкубке России.
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение арбитра Евгения Буланова не проводить жеребьевку перед серией пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2).
– Как относитесь к тому, что в Нижнем перед серией пенальти в Суперкубке не была проведена жеребьевка?
– Решение после того, как мне все объяснили, понятно.
Но мне кажется, что это можно было бы сделать несколько по-другому, все заранее объяснить. Резон был понятен – вопросы безопасности.
Но то, что это не было доведено до руководителей команд, – наверное, это некий сбой. Сама по себе ситуация неприятная, – сказал Александр Алаев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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Чтоб и дальше так было?
Выводы то не сделаны!
То есть ситуация может повториться.
Еще только 2 тур, а уже все устали от этого шапито.
Просто не нужно лицемерить, вчера тоже в матче поставили пенальти по правилам и в матче локо-зенит был пенальти по правилам за игру Дивеева рукой, тебе и мне от этих правил легче стало? Правильно приняли решения? Я и ты обычные болелы, у нас эмоции и понятия больше людские чем юридически правильные. Ты зачем лежишь в жернова бюрократии?
Твой клуб выиграл Суперкубок, радуйся, но зачем себя позорить подписываясь под беспределом?
Самое что смешное, я сейчас могу потратить время и посмотреть твои комменты после кубкового матча в Питере. ты там болел Зенита осуждаешь за бросание бутылок? Если нет, тогда поясни свою позицию. Есть факт, что болелы Зенита кидали бутылки в команду которая радуется победе. Безопасно ли пробивать пенальти за воротами фанатов Зенита? Т.Е. за воротами Спартака не безопасно, причина ненависть к одному игроку, но идти бить за ворота болел Зенита, которые в случае победы Спартака будут бросать бутылки это норма? Вы конечно извините, но логики у вас не занимать.