Алаев об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Неприятная ситуация. Это можно было бы сделать несколько по-другому, заранее объяснить»

Александр Алаев оценил решение не проводить жеребьевку в Суперкубке России.

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение арбитра Евгения Буланова не проводить жеребьевку перед серией пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом » и «Спартаком » (1:1, пенальти 4:2).

– Как относитесь к тому, что в Нижнем перед серией пенальти в Суперкубке не была проведена жеребьевка?

– Решение после того, как мне все объяснили, понятно.

Но мне кажется, что это можно было бы сделать несколько по-другому, все заранее объяснить. Резон был понятен – вопросы безопасности.

Но то, что это не было доведено до руководителей команд, – наверное, это некий сбой. Сама по себе ситуация неприятная, – сказал Александр Алаев.