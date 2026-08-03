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  4. Алаев об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Неприятная ситуация. Это можно было бы сделать несколько по-другому, заранее объяснить»

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Алаев об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Неприятная ситуация. Это можно было бы сделать несколько по-другому, заранее объяснить»
Александр Алаев оценил решение не проводить жеребьевку в Суперкубке России.

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение арбитра Евгения Буланова не проводить жеребьевку перед серией пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2).

– Как относитесь к тому, что в Нижнем перед серией пенальти в Суперкубке не была проведена жеребьевка?

– Решение после того, как мне все объяснили, понятно.

Но мне кажется, что это можно было бы сделать несколько по-другому, все заранее объяснить. Резон был понятен – вопросы безопасности.

Но то, что это не было доведено до руководителей команд, – наверное, это некий сбой. Сама по себе ситуация неприятная, – сказал Александр Алаев.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
logoOLIMPBET Суперкубок России
Евгений Буланов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАлександр Алаев
logoсудьи

Комментарии

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Меня гораздо больше волнует другое. А нашли упырей бросавших бутылки? Или фан-айди просто отмазка для пиления денег? А как сладко пели Журова и К про то, что ни одно нарушение не останется безнаказанно.
Что доводить до руководителей клубов? Они должны были бы знать положения Регламента наизусть! )
Надо пойти дальше! Если нарушителю правил заранее не объяснили, что он нарушает, то тогда нарушение не считается.
Сколько можно мусолить то?
ОтветСкунсик
Сколько можно мусолить то?
А вы предлагаете забыть?
Чтоб и дальше так было?
Выводы то не сделаны!
То есть ситуация может повториться.
ОтветDo Cent
А вы предлагаете забыть? Чтоб и дальше так было? Выводы то не сделаны! То есть ситуация может повториться.
Какие выводы? Те, что руководство, команда и болельщики спартака недоумки? Спасибо, мы знаем.
Какой токсичный клуб. Ну вот ни от кого нет столько нытья в публичном пространстве и давления на судей, на общественность, на функционеров...
Еще только 2 тур, а уже все устали от этого шапито.
ОтветOblomov
Какой токсичный клуб. Ну вот ни от кого нет столько нытья в публичном пространстве и давления на судей, на общественность, на функционеров... Еще только 2 тур, а уже все устали от этого шапито.
пару месяцев назад была игра Спартака с Краснодаром, после которой тоже много нытья была, но, парадокс в том, что ныли в Питере на тему того, что Спартак засудили. Поэтому проспитесь, молодой человек
ОтветOblomov
Какой токсичный клуб. Ну вот ни от кого нет столько нытья в публичном пространстве и давления на судей, на общественность, на функционеров... Еще только 2 тур, а уже все устали от этого шапито.
Забавно слышать от болельщика Зенита. Всю весну ныли, что их убивают в том чемпионате.
Еще один лицемер нарисовался. Не довели до руководства, потому что знали, то те не согласятся (сторона Спартака конечно).
Ответversus_
Еще один лицемер нарисовался. Не довели до руководства, потому что знали, то те не согласятся (сторона Спартака конечно).
А кого колышет это согласие? Есть правила, вашего согласия никто спрашивать не собирается.
ОтветOblomov
А кого колышет это согласие? Есть правила, вашего согласия никто спрашивать не собирается.
в чем заключаются правила? Есть правило провести жеребьевку? Да,и оно есть, это правило нарушено? Да, оно нарушено. Только ты этого не понимаешь.
Просто не нужно лицемерить, вчера тоже в матче поставили пенальти по правилам и в матче локо-зенит был пенальти по правилам за игру Дивеева рукой, тебе и мне от этих правил легче стало? Правильно приняли решения? Я и ты обычные болелы, у нас эмоции и понятия больше людские чем юридически правильные. Ты зачем лежишь в жернова бюрократии?
Твой клуб выиграл Суперкубок, радуйся, но зачем себя позорить подписываясь под беспределом?
Самое что смешное, я сейчас могу потратить время и посмотреть твои комменты после кубкового матча в Питере. ты там болел Зенита осуждаешь за бросание бутылок? Если нет, тогда поясни свою позицию. Есть факт, что болелы Зенита кидали бутылки в команду которая радуется победе. Безопасно ли пробивать пенальти за воротами фанатов Зенита? Т.Е. за воротами Спартака не безопасно, причина ненависть к одному игроку, но идти бить за ворота болел Зенита, которые в случае победы Спартака будут бросать бутылки это норма? Вы конечно извините, но логики у вас не занимать.
Наконец-то достойная футбольная тема. Можно весь сезон обсуждать.
Никогда такого не было, и, вдруг, опять
А почему бы тогда и вчерашний матч не переиграть?
По мне, Алаев все грамотно объяснил. Да могут возникнуть обстоятельства, влияющие на безопасность, ну и это должны быть конечно не несколько пластиковых бутылок. И если эти обстоятельства выходят за компетенцию арбитра, то да, их нужно обсуждать с официальными представителями команд, а не вот это Зобнину - "организаторы... я решил... это не обсуждается...".
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