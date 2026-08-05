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  4. «Спартак» разгромил «Оренбург» в 1-м туре Кубка России – 5:1. Угальде сделал дубль, 16-летний Полех тоже забил

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«Спартак» разгромил «Оренбург» в 1-м туре Кубка России – 5:1. Угальде сделал дубль, 16-летний Полех тоже забил
«Спартак» разгромил «Оренбург».

«Спартак» крупно обыграл «Оренбург» (5:1) в матче 1-го тура Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Пабло Солари открыл счет на 26-й минуте. Манфред Угальде реализовал пенальти за фол на Солари на 33-й, а на 52-й оформил дубль. Наиль Умяров забил на 78-й. Ренат Голыбин отыграл один мяч на 81-й. 16-летний Павел Полех забил на 84-й.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
5 августа 15:30,
Логотип домашней команды
Спартак
Завершен
5 - 1
3.75xG0.85
Логотип гостевой команды
Оренбург
Матч окончен
  Полех
84’
80’
  Голыбин
Джику   Хлусевич
79’
  Умяров
78’
77’
Пуэбла
75’
Куль
Ву   Полех
74’
64’
Бош   Пуэбла
Мартинс Перейра   Сорокин
63’
61’
Васильев   Куль
61’
Дударин   Касаджиков
  Угальде
52’
Солари   Массалыга
45’
2тайм
Литвинов   Умяров
45’
Перерыв
43’
Савельев   Жезус
43’
Касимов   Сыщенко
  Угальде
33’
29’
Дударин
  Солари
26’
Спартак
Помазун, Саусь, Ву, Джику, Парада, Мартинс Перейра, Литвинов, Пруцев, Солари, Угальде, Дмитриев
Запасные: Ву, Мартинс Перейра, Денисов, Солари, Барко, Довбня, Бабич, Маркиньос, Джику, Литвинов, Максименко, Зобнин
1тайм
Оренбург:
Рудаков, Иващенко, Касимов, Ценов, Поройков, Васильев, Назаренко, Дударин, Голыбин, Савельев, Бош
Запасные: Бош, Ходанович, Рыбчинский, Касимов, Васильев, Дударин, Савельев, Ведерников, Минатулаев, Пыхчеев, Паласиос, Татаев
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ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoОренбург
logoFONBET Кубок России
онлайны
logoПабло Солари
logoМанфред Угальде
logoНаиль Умяров
logoРенат Голыбин
logoПавел Полех
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Почему лысая зенитовская судейка, которая на вар сегодня не подозвал к монитору главного за фол на Угальде, хотя сам в прошлом году зениту в матче против Спартака точно такой же ставил?
ОтветАлександр Колчак
Почему лысая зенитовская судейка, которая на вар сегодня не подозвал к монитору главного за фол на Угальде, хотя сам в прошлом году зениту в матче против Спартака точно такой же ставил?
Комментарий скрыт
ОтветАлексей Ларёв
Комментарий скрыт
Опять юбилей? Липовые чемпионы
Нам в матче с Зенитом за подобное нарушение пенальти поставили.
При чем игрок Зенита убегал от ворот.

Не то чтобы хотелось за такое получить пенальти. Но опять включается правило двойных стандартов.
Ответmad butcher
Нам в матче с Зенитом за подобное нарушение пенальти поставили. При чем игрок Зенита убегал от ворот. Не то чтобы хотелось за такое получить пенальти. Но опять включается правило двойных стандартов.
Комментарий скрыт
Ответmad butcher
Нам в матче с Зенитом за подобное нарушение пенальти поставили. При чем игрок Зенита убегал от ворот. Не то чтобы хотелось за такое получить пенальти. Но опять включается правило двойных стандартов.
Больше похоже на пенальти, когда Литвинов кого-то дернул за майку.
Нам такой ставили пенальти в матче с Зенитом
Я надеюсь Карседо выпустив Хлусевича, сразу познакомился с профессиональными качествами этого игрока и впредь данного персонажа выпускать уже не будет, даже если Спартак будет вести в счете 10:0
ОтветHo$teL
Я надеюсь Карседо выпустив Хлусевича, сразу познакомился с профессиональными качествами этого игрока и впредь данного персонажа выпускать уже не будет, даже если Спартак будет вести в счете 10:0
Поддерживаю данную петицию. Надо ее в массы продвинуть.
ОтветHo$teL
Я надеюсь Карседо выпустив Хлусевича, сразу познакомился с профессиональными качествами этого игрока и впредь данного персонажа выпускать уже не будет, даже если Спартак будет вести в счете 10:0
Карседо, чтобы ужин окупить, на гол Оренбурга воткнул, вот и выпустил это бревнышко
Ну да, это не зацеп за футболку. Нам такой ставили. Карась на варе, всё ясно
А вот Полех – лучший с момента своего появления на поле, более чем заслуженно, хорош молодой)
Ответdecoy41
А вот Полех – лучший с момента своего появления на поле, более чем заслуженно, хорош молодой)
Согласен полностью, парень понравился очень по игре и мышлению. Тьфу-тьфу-тьфу, хочу, чтобы у нас был свой Дзагоев)
ОтветA1ex47
Согласен полностью, парень понравился очень по игре и мышлению. Тьфу-тьфу-тьфу, хочу, чтобы у нас был свой Дзагоев)
Всё было хорошо, до слова Дзагоев.
Я честно в шоке, ну это же очевидный пенальти, Спартак сам за такой же фол в свое время пенальти получил. Что не так с российскими судьями?
ОтветЛортемар Терон
Я честно в шоке, ну это же очевидный пенальти, Спартак сам за такой же фол в свое время пенальти получил. Что не так с российскими судьями?
Ну вот такие российские футбольные судьи.
А не футбольные?
Чем-то отличаются?
Также громкие дела решают по указаниям сверху.
Футбол--отражение общественной государственной жизни
Какой же кайф в среду посмотреть такую красивую игру от родной команды! С победой красно-белые
ОтветMycherryblazer
Какой же кайф в среду посмотреть такую красивую игру от родной команды! С победой красно-белые
Сегодня среда
ОтветМихаил Зюбин
Сегодня среда
Спасибо, это радует:) Поправил
Вперёд Спартак! Только победа!
ОтветВячеслав Припузов
Вперёд Спартак! Только победа!
Хотелось бы!)
Хлусевич это катастрофа!
Только появился на поле, сразу из под него гол забивают...🤦‍♂️
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