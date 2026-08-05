Матч окончен
«Спартак» разгромил «Оренбург» в 1-м туре Кубка России – 5:1. Угальде сделал дубль, 16-летний Полех тоже забил
«Спартак» разгромил «Оренбург».
«Спартак» крупно обыграл «Оренбург» (5:1) в матче 1-го тура Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Пабло Солари открыл счет на 26-й минуте. Манфред Угальде реализовал пенальти за фол на Солари на 33-й, а на 52-й оформил дубль. Наиль Умяров забил на 78-й. Ренат Голыбин отыграл один мяч на 81-й. 16-летний Павел Полех забил на 84-й.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
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При чем игрок Зенита убегал от ворот.
Не то чтобы хотелось за такое получить пенальти. Но опять включается правило двойных стандартов.
А не футбольные?
Чем-то отличаются?
Также громкие дела решают по указаниям сверху.
Футбол--отражение общественной государственной жизни
Только появился на поле, сразу из под него гол забивают...🤦♂️