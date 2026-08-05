«Спартак» разгромил «Оренбург» в 1-м туре Кубка России – 5:1. Угальде сделал дубль, 16-летний Полех тоже забил

«Спартак» разгромил «Оренбург».

«Спартак » крупно обыграл «Оренбург » (5:1) в матче 1-го тура Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Пабло Солари открыл счет на 26-й минуте. Манфред Угальде реализовал пенальти за фол на Солари на 33-й, а на 52-й оформил дубль. Наиль Умяров забил на 78-й. Ренат Голыбин отыграл один мяч на 81-й. 16-летний Павел Полех забил на 84-й.

Таблицы Кубка России

Статистика Кубка России