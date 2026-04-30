Валентин Ковач: «Акинфеев сейчас должен стать тренером ЦСКА, Челестини ничего не понимает. Понятие лидера уходит с приходом иностранцев, никто не может пример показать, не знает менталитет»

Валентин Ковач: Акинфееву сейчас надо стать тренером ЦСКА.

«Без Акинфеева некому взять лидерские качества на поле у ЦСКА. Я считаю, что команда в матче с «Зенитом », все 11 человек, должны брать на себя это бремя и обыгрывать.

Вообще понятие лидера на поле и в раздевалке уходит. Сейчас в ЦСКА это тоже уходит. С приходом иностранцев все это рушится, никто не может пример показать, никто не знает менталитет. В наше время все были лидеры, когда люди были адекватные, не было легионеров. Мы понимали, что мы хотим, за какой клуб. Мы раньше флаг целовали и бежали на поле.

Мне кажется, Акинфеев, как вожак, должен быть сейчас рядом с командой везде: в раздевалке, на тренировках, на бровке. В матче с «Зенитом» это очень важно. На одну игру можно собраться и дать бой, а они дадут. Но нужен человек, который все понимает.

Акинфеев сейчас должен стать тренером ЦСКА, потому что Челестини и его тренерский штаб ничего не понимают. Он должен подсказывать. Он ближе к ребятам, с ними общается. Знает характер, повадки и может где-то надавить. Тогда будет шанс обыграть «Зенит». А я верю, что они могут их хлопнуть», – сказал экс-защитник армейцев.