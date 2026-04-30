Валентин Ковач: «Акинфеев сейчас должен стать тренером ЦСКА, Челестини ничего не понимает. Понятие лидера уходит с приходом иностранцев, никто не может пример показать, не знает менталитет»
Валентин Ковач призвал Игоря Акинфеева побыть для ЦСКА тренером.
«Без Акинфеева некому взять лидерские качества на поле у ЦСКА. Я считаю, что команда в матче с «Зенитом», все 11 человек, должны брать на себя это бремя и обыгрывать.
Вообще понятие лидера на поле и в раздевалке уходит. Сейчас в ЦСКА это тоже уходит. С приходом иностранцев все это рушится, никто не может пример показать, никто не знает менталитет. В наше время все были лидеры, когда люди были адекватные, не было легионеров. Мы понимали, что мы хотим, за какой клуб. Мы раньше флаг целовали и бежали на поле.
Мне кажется, Акинфеев, как вожак, должен быть сейчас рядом с командой везде: в раздевалке, на тренировках, на бровке. В матче с «Зенитом» это очень важно. На одну игру можно собраться и дать бой, а они дадут. Но нужен человек, который все понимает.
Акинфеев сейчас должен стать тренером ЦСКА, потому что Челестини и его тренерский штаб ничего не понимают. Он должен подсказывать. Он ближе к ребятам, с ними общается. Знает характер, повадки и может где-то надавить. Тогда будет шанс обыграть «Зенит». А я верю, что они могут их хлопнуть», – сказал экс-защитник армейцев.
Ну скажите, что не хотите отдавать кормушку тренерскую иностранцам - все поймут. Но ныть-то зачем?
А когда надоедало один и тот же флаг целовать, то бежали. Только не на поле, а в другой клуб. И в третий. И в четвертый... Не было у нас, адекватных людей, легионеров в то время, так сами становились легионерами. Флаг целовать можно ведь и в Швейцарии.
Надо ж какой патриот-армеец, понимающий "за какой клуб", видите ли! За три его года в ЦСКА, команда заняла 15-е место, 12-е место, и, наконец, последнее. А сам "целовальщик флагов" объявился в "Торпедо".