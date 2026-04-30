  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валентин Ковач: «Акинфеев сейчас должен стать тренером ЦСКА, Челестини ничего не понимает. Понятие лидера уходит с приходом иностранцев, никто не может пример показать, не знает менталитет»
6

Валентин Ковач: «Акинфеев сейчас должен стать тренером ЦСКА, Челестини ничего не понимает. Понятие лидера уходит с приходом иностранцев, никто не может пример показать, не знает менталитет»

Валентин Ковач: Акинфееву сейчас надо стать тренером ЦСКА.

Валентин Ковач призвал Игоря Акинфеева побыть для ЦСКА тренером.

«Без Акинфеева некому взять лидерские качества на поле у ЦСКА. Я считаю, что команда в матче с «Зенитом», все 11 человек, должны брать на себя это бремя и обыгрывать.

Вообще понятие лидера на поле и в раздевалке уходит. Сейчас в ЦСКА это тоже уходит. С приходом иностранцев все это рушится, никто не может пример показать, никто не знает менталитет. В наше время все были лидеры, когда люди были адекватные, не было легионеров. Мы понимали, что мы хотим, за какой клуб. Мы раньше флаг целовали и бежали на поле.

Мне кажется, Акинфеев, как вожак, должен быть сейчас рядом с командой везде: в раздевалке, на тренировках, на бровке. В матче с «Зенитом» это очень важно. На одну игру можно собраться и дать бой, а они дадут. Но нужен человек, который все понимает.

Акинфеев сейчас должен стать тренером ЦСКА, потому что Челестини и его тренерский штаб ничего не понимают. Он должен подсказывать. Он ближе к ребятам, с ними общается. Знает характер, повадки и может где-то надавить. Тогда будет шанс обыграть «Зенит». А я верю, что они могут их хлопнуть», – сказал экс-защитник армейцев.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46232 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoИгорь Акинфеев
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЗенит
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что, Маур в Челси был не иностранцем? Или Папа Карло в Бразилии? Или Гуус Хиддинк в Корее? Зачем так откровенно подставляться?
Ну скажите, что не хотите отдавать кормушку тренерскую иностранцам - все поймут. Но ныть-то зачем?
то есть Дивеев в ЦСКА был лидером? так зачем обменяли на лусиано-или он то же лидер?
При всём уважении и любви болельщиков к капитану, Акинфеев не тренера, а игрок. И уж точно, как здравомыслящий человек, Акинфеев сам это понимает и одеяло на себя перетягивать не будет
От любви до ненависти одни зимние сборы..
Тренером вратарей, если только. Это будет логично.
=Мы понимали, что мы хотим, за какой клуб. Мы раньше флаг целовали и бежали на поле.=

А когда надоедало один и тот же флаг целовать, то бежали. Только не на поле, а в другой клуб. И в третий. И в четвертый... Не было у нас, адекватных людей, легионеров в то время, так сами становились легионерами. Флаг целовать можно ведь и в Швейцарии.
Надо ж какой патриот-армеец, понимающий "за какой клуб", видите ли! За три его года в ЦСКА, команда заняла 15-е место, 12-е место, и, наконец, последнее. А сам "целовальщик флагов" объявился в "Торпедо".
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о Челестини и Мойзесе: «Если вы хотите решать, у кого больше яйца, – окей. Но пострадавшими будут остальные игроки ЦСКА и болельщики, которые верят в медали»
15 апреля, 15:27
Челестини о словах Акинфеева, что ЦСКА надо взрослеть: «Опыт не покупается в супермаркете. Для этого надо играть»
30 ноября 2025, 07:20
Фабио Челестини: «Акинфеев – пример преданности и любви к эмблеме. Футболист-романтик, очень много дает нашей команде»
25 октября 2025, 16:17
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
3 минуты назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах»
9 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
13 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
15 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
31 минуту назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
23 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
23 минуты назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
24 минуты назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
27 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
27 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
3 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
25 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
31 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
48 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем