  • Радимов о Челестини и Мойзесе: «Если вы хотите решать, у кого больше яйца, – окей. Но пострадавшими будут остальные игроки ЦСКА и болельщики, которые верят в медали»
Радимов о ЦСКА: вопросы к тренеру, внутри коллектива не все гладко.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о ситуации армейцев после домашнего поражения от «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

– Я считаю, что у армейцев не все гладко внутри коллектива. Остается какая-то история между Мойзесом и Челестини, которую пытается решить руководство клуба больше. В этой игре выход Мойзеса на замену случился как-то холодно, демонстративно. Плюс у ЦСКА отсутствует командная игра в обороне – ну, скажем, она очень далека от идеала. Потому что у их ворот создается очень много моментов. Так что здесь и сейчас замена Дивеева на Лусиано – в пользу «Зенита». Но дело даже не в этом.

Достаточно просто посмотреть на состав ЦСКА: прекрасная вратарская позиция в лице Акинфеева и Торопа, молодые россияне и из защиты, и из полузащиты – вызываются в сборную. Кисляк, Глебов, Обляков, Круговой, Баринов – в представлении просто не нуждаются. Мойзес, Рейс, Гайич – стопроцентная гарантия качества. Есть Лусиано – хороший футболист, Воронов из «Урала», считающийся талантливым Козлов. Просто посмотрим на эти имена. Эта команда как минимум должна бороться за тройку, а по большому счету – составлять конкуренцию «Краснодару» и «Зениту» в борьбе за чемпионство. Поэтому какой-то спрос должен быть с Челестини, с такими исполнителями ты должен играть в футбол качественно и уверенно.

– Сложно с этим поспорить.

– Но в этом матче «Сочи» и в обороне играл лучше, и индивидуально были сильнее. При Николиче и его ромбе в ЦСКА все знали свое место, а сейчас – Кисляк везде и нигде, Обляков теряется, Глебов не тот, Козлов вышел вообще как первый раз мяч увидел. Так что вопросы должны быть к тренеру.

И проблема ЦСКА, повторюсь, в каких-то внутренних проблемах в коллективе. И случай с Мойзесом лишний раз это доказывает: ребята, если вы хотите столкнуться и решать, у кого больше яйца, окей, решайте. Но пострадавшими в этом случае будут остальные игроки ЦСКА и болельщики команды, которые верят в медали, – сказал Радимов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Согласен полностью!!! 💥
В итоге этого конфликта пострадает клуб, а Челестини будет уволен. На том эта история и завершится! )
Всё чётко разложил Радимов. Он не хочет в ЦСКА вернуться? Грамотный человек
Ситуацию разрешили две недели назад
Зачем все продолжают мусолить эту тему?
Шалимов о ЦСКА: «Челестини получил усиление и полную власть – и в итоге не справился. Власть в клубе должна быть у тех, кто его финансирует»
вчера, 18:32
«У Челестини Мойзес лидер команды и любимчик болельщиков. Вы должны свое «я» в одно место заткнуть, если у вас нет результата». Тихонов о конфликте тренера и защитника ЦСКА
13 апреля, 19:03
Газзаев об отстранении Мойзеса: «Чего Челестини этим добился? Почему не нашел с ним общего языка? Фабио, похоже, поставил свои интересы выше командных! Вот что самое печальное»
13 апреля, 09:51
Гришин о Челестини: «Ни один иностранный тренер не уйдет сам – зачем, когда можно спокойно сидеть и деньги получать? Игра ЦСКА неуправляемая – ни заменами, ни составом»
12 апреля, 18:01
