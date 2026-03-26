«Балтика» хочет получить 400 млн рублей от Калининградской области в 2026 году. В прошлом году клубу дали 350 млн рублей, в 2024-м – 300 млн («РИА Новости»)

«Балтика» хочет получить 400 млн рублей от Калининградской области в 2026 году.

По информации «РИА Новости», «Балтика » хочет заключить соглашение с министерством спорта Калининградской области о предоставлении субсидий в размере 400 млн рублей.

В отчете о финансовых результатах клуба сказано, что дотации из областного бюджета будут направлены «на финансовое обеспечение расходов по формированию и подготовке команды для участия в ФНЛ и РПЛ».

В 2025 году субсидии, полученные «Балтикой», составляли 350 млн рублей, а в 2024-м – 300 млн рублей.

Калининградская команда проводит первый сезон в Мир РПЛ после возвращения из PARI Первой лиги и занимает четвертое место, набрав 42 очка за 22 матча.

