  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Балтика» хочет получить 400 млн рублей от Калининградской области в 2026 году. В прошлом году клубу дали 350 млн рублей, в 2024-м – 300 млн («РИА Новости»)
29

По информации «РИА Новости», «Балтика» хочет заключить соглашение с министерством спорта Калининградской области о предоставлении субсидий в размере 400 млн рублей.

В отчете о финансовых результатах клуба сказано, что дотации из областного бюджета будут направлены «на финансовое обеспечение расходов по формированию и подготовке команды для участия в ФНЛ и РПЛ».

В 2025 году субсидии, полученные «Балтикой», составляли 350 млн рублей, а в 2024-м – 300 млн рублей.

Калининградская команда проводит первый сезон в Мир РПЛ после возвращения из PARI Первой лиги и занимает четвертое место, набрав 42 очка за 22 матча.

«Локо» потратил 4,3 млрд рублей на зарплаты в 2025-м – на 875 млн рублей больше, чем в 2024-м. Общая годовая выручка клуба – 7,4 млрд рублей, убыток – 859 млн (РИА Новости)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Политика
logoБалтика
РИА Новости
деньги
logoпремьер-лига Россия
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На штрафы Талалаеву😂
Для региона деньги конечно немаленькие. Но в рамках мирового футбола сумма небольшая, примерно 4.25 млн евро. Думаю это примерно годовая зарплата одного из бразильцев Зенита)
На размер инфляции побольше
Извращённая изначально система, как будто эти деньги некуда потратить для блага региона, клубы должны быть частными и точка
Ответ Локуся
почему только клубы? у вас вся экономика гос сектор, а вы все про футбол
Ответ SMART789
Смарт, а Зенит частный клуб?
Выглядит логично. Команда борется за медали в РПЛ и явно уменьшать точно не стоит.
Достойная игра,можно чуть и добавить
интересно, какие будут трансферы на выход после сезона. Раскошелится ли кто-нибудь на Хиля, на Максима Петрова или на их ЦЗ легов ?
Ответ stee
Вратаря точно заберут... В тоже днонаме наверняка
Так и пишите: "ФК Балтика выплатят субсидию в размере 400 млн рублей за счет налогоплательщиков."
Налогоплательщики Калининградской области не возражают?
Ответ maks44
Система выстроена так, что главное, чтобы один неналогоплательщик не возражал
И это контраст с новостями, что бюджетникам в Хакасии задерживают выплаты зарплат, а то и вовсе не платят.😥😥😥
Ответ Максим Черкашин
Это абсолютно никак не связано. Платный комментатор
Ответ superhigh420
Да да пятнадцать рублей мне занесли.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
