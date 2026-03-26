«Локо» потратил 4,3 млрд рублей на зарплаты в 2025-м – на 875 млн рублей больше, чем в 2024-м. Общая годовая выручка клуба – 7,4 млрд рублей, убыток – 859 млн (РИА Новости)

«Локомотив» потратил более 4 млрд рублей на зарплаты в 2025-м.

Затраты «Локомотива » на оплату труда в 2025 году составили 4,331 млрд рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

Как следует из отчетности, расходы клуба на зарплату возросли – в 2024 году эта сумма составляла 3,455 млрд рублей, а в 2025-м увеличилась на 875,6 млн рублей. В общей сложности расходы по обычным видам деятельности клуба увеличились на 1,299 млрд рублей (9,013 млрд в 2025-м против 7,714 млрд в 2024-м). При этом железнодорожники на протяжении указанного срока не получали государственной помощи, будь то бюджетные средства или кредиты.

Что касается выручки «Локомотива», в 2025 году она составила 7,425 млрд рублей. Реклама и средства от спонсоров в этой сумме составили 5,982 млрд рублей. При этом 85% суммы приходится на контракт с генеральным спонсором клуба «РЖД » и составляет 5,084 млрд рублей. Годом ранее выручка от перевозчика составляла 84%.

В прошлом году доход «Локомотива» от продажи билетов составил 382,2 млн рублей (рост на 146,9 млн рублей по сравнению с 2024 годом). На продаже атрибутики клуб заработал 134,1 млн рублей (на 17,8 млн рублей больше, чем в 2024 году). Продажа прав на трансляции принесла 829,6 млн рублей (рост на 62,45 млн рублей по сравнению с 2024 годом).

Чистый убыток «Локомотива» в 2025 году составил 859,43 млн рублей, что на 60,9 млн больше, чем годом ранее.