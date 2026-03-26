  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локо» потратил 4,3 млрд рублей на зарплаты в 2025-м – на 875 млн рублей больше, чем в 2024-м. Общая годовая выручка клуба – 7,4 млрд рублей, убыток – 859 млн (РИА Новости)
21

«Локо» потратил 4,3 млрд рублей на зарплаты в 2025-м – на 875 млн рублей больше, чем в 2024-м. Общая годовая выручка клуба – 7,4 млрд рублей, убыток – 859 млн (РИА Новости)

«Локомотив» потратил более 4 млрд рублей на зарплаты в 2025-м.

Затраты «Локомотива» на оплату труда в 2025 году составили 4,331 млрд рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

Как следует из отчетности, расходы клуба на зарплату возросли – в 2024 году эта сумма составляла 3,455 млрд рублей, а в 2025-м увеличилась на 875,6 млн рублей. В общей сложности расходы по обычным видам деятельности клуба увеличились на 1,299 млрд рублей (9,013 млрд в 2025-м против 7,714 млрд в 2024-м). При этом железнодорожники на протяжении указанного срока не получали государственной помощи, будь то бюджетные средства или кредиты.

Что касается выручки «Локомотива», в 2025 году она составила 7,425 млрд рублей. Реклама и средства от спонсоров в этой сумме составили 5,982 млрд рублей. При этом 85% суммы приходится на контракт с генеральным спонсором клуба «РЖД» и составляет 5,084 млрд рублей. Годом ранее выручка от перевозчика составляла 84%.

В прошлом году доход «Локомотива» от продажи билетов составил 382,2 млн рублей (рост на 146,9 млн рублей по сравнению с 2024 годом). На продаже атрибутики клуб заработал 134,1 млн рублей (на 17,8 млн рублей больше, чем в 2024 году). Продажа прав на трансляции принесла 829,6 млн рублей (рост на 62,45 млн рублей по сравнению с 2024 годом).

Чистый убыток «Локомотива» в 2025 году составил 859,43 млн рублей, что на 60,9 млн больше, чем годом ранее.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoЛокомотив
деньги
logoпремьер-лига Россия
РЖД
стадионы
бизнес и маркетинг
болельщики
телевидение
РИА Новости
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
У нас у многих клубов убытки, просто заоблочных размеров. Такая вот Г структура
Ответ Cruel Snake
У нас у многих клубов убытки, просто заоблочных размеров. Такая вот Г структура
Эффективные управленцы и топ-менеджеры к концу года себе еще миллионные премии выпишут)
Почти миллиард убыток, мда
Ответ Хейтер всех Доннарум
Почти миллиард убыток, мда
2024 / 2025
«Спартак»: Убыток составил 2,618 млрд рублей. И очень навряд ли он стал меньше, всего скорее наоборот. У "ЦСКА" тоже почти ярд. Вообще Москва это чёрная дыра 🕳️, которая в себя только засасывает, выхлопа никакого
Комментарий удален пользователем
Ответ Сергей Круг
Комментарий удален пользователем
Сколько же тогда потратили Зенит и Спартак ? )
Ответ Сергей Круг
Комментарий удален пользователем
По данным на 5 марта 2026 года, чистая прибыль ОАО «РЖД» по РСБУ за 2025 год составила 14,1 млрд рублей
поэтому ржд и уволняет персонал,что бы платить огромные зарплаты футболистам.
а то разбегутся 🤡
от главного спонсора РЖД 5 млрд «выручки», лол

Ну то есть реально убыток 6 млрд
Ответ Nachalnik
от главного спонсора РЖД 5 млрд «выручки», лол Ну то есть реально убыток 6 млрд
Реально убыток все, у них нет коммерческих спонсоров. Еще почти пол млрд сверху это дочки РЖД xD
4,3 МИЛЛИАРДА!!!!у меня всё!
Контракт с титульным спонсором на 60 млн зелени это разве не государственная помощь?
При такой структуре госфинансирования никакого прогресса не будет (менеджерского - отпустить бесплатно игрока после контракта норма для росклубов, для нормального менеджера - это актив, с которого можно заработать). Зарплаты раздуты, нужен какой-то потолок для госклубов (может как в хоккее - условные 2 млрд на зп ведомость + то, что зарабатывает клуб самостоятельно). В любом случае нужны структурные реформы для прогресса, эффективности и справедливости
экономия
ставка на своих молодых и бесплатных
бизнес-модель нового поколения
свои дешевле, чем легионеры
Ответ Egobrain
экономия ставка на своих молодых и бесплатных бизнес-модель нового поколения свои дешевле, чем легионеры
Я об этом пишу уже 3 года, "Экономия" это только пыль в глаза, в реальности Локомотив как минимум в ТОП-5 по расходам в РПЛ, а может быть даже в ТОП-3.
А болельщики все пытаются строить из себя бедных и несчастных, последний х без соли доедают.
То есть без РЖД доходы = 2 млрд = реальный бюджет топ-3 клуба РПЛ без госденег
Остальное задули искусственно через соломинку
Интересно 2 млрд это уровень топ-3 какой лиги? Перебьют хотя бы Чехию или Словению?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)
24 марта, 17:39
Нагорных о бюджете «Локо»: «Почти такой же, как в прошлом году. Немного скорректирован в сторону уменьшения»
1 марта, 03:17
Спортдиректор «Локо» об отсутствии трансферов зимой: «Смотрим на россиян, они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета»
24 февраля, 07:57
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой про 285 млн рублей в год у Семака: «Такой зарплаты быть не должно, когда не играешь в Европе. Возникает вопрос, сколько тогда получают футболисты?»
3 минуты назад
Жена Смолова полюбила баню благодаря Федору: «В Москве это стало модным досугом, но я раньше не обращала внимание на баню как на способ коммуникации с друзьями. Суперклассное место»
14 минут назад
Риоло о переносе игры «ПСЖ» с «Лансом»: «LFP подчиняется «ПСЖ», единогласное одобрение неудивительно. Позор тем, кто годами пресмыкался – вы жалкие»
25 минут назад
«Сделали Месси именем, вышло неплохо. Но если он где‑то провинится, сразу понятно, кто – какого‑то Диму надо уточнять». Мама 11-летнего Месси Жмыря об имени сына
32 минуты назад
Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
47 минут назад
Колосков о зарплатах тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали, цифры какие-то заоблачные. Удивляет, что кто-то получает под 300 млн рублей в год, а кто-то чуть больше десятка»
сегодня, 13:38
Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)
сегодня, 13:29
Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Вы заметите, если посмотрите на небо. Легко прожить, ни о чем не думая, но я призываю наблюдать и не верить всему, что говорят»
сегодня, 13:28
Президент «Ланса» о переносе матча с «ПСЖ»: «У них есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас – нет»
сегодня, 13:06
Батистута о Месси и Марадоне: «Диего – лучший, он делал невероятные вещи. Лео тоже может, но у него нет той харизмы»
сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»
53 секунды назад
Глава «Балтики» о Саусе: «Это сильный и талантливый игрок, мы чувствуем его отсутствие. Мы не стремились продавать его, но со «Спартаком» получилась успешная сделка»
6 минут назад
Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»
14 минут назад
Кроос о завершении карьеры: «Я не хотел дойти до момента, когда начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось, но я очень доволен этим решением»
20 минут назад
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в Три на три и угадывайте игроков прибрежных городов
42 минуты назадТесты и игры
Экс-вратарь СССР Уваров о конфликте на Ближнем Востоке: «В Израиле непростая обстановка, постоянные сирены. Уникальная страна – когда начинаются военные действия, ребята со всего мира съезжаются обратно»
45 минут назад
Евгений Морозов: «Даже иностранцы пишут: «Верните сборную России». На ЧМ боролись бы за выход из группы, как минимум»
58 минут назад
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
сегодня, 13:12
Сенегал презентует трофей Кубка Африки перед матчем с Перу на «Стад де Франс»: «Пока мы ждем разрешения ситуации, приобретайте билеты и присоединяйтесь к чемпионам Африки»
сегодня, 12:57
Фоден из «Ман Сити» крут и в дартсе – четко вонзил три дротика из трех!
сегодня, 12:26ВидеоСпортс"
Рекомендуем