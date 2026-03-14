124

Федотов о том, что Карасев не дал Соболеву 2-ю желтую: «Умяров врезался в подмышку, это даже не фол, не было удара локтем. Да, рука выставлена, но на мяч шли оба»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что Сергей Карасев верно не показал Александру Соболеву вторую желтую карточку в игре со «Спартаком» (2:0). 

На 65-й минуте форвард «Зенита» боролся за верховой мяч с хавбеком гостей Наилем Умяровым. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо.

«Соболеву правильно не показали карточку, которая могла бы стать второй, за столкновение с Умяровым. Это даже не фол. Не было удара Соболева локтем по лицу Умярову – да, рука выставлена, шел в борьбу опасно. Но на мяч шли оба, и Умяров врезался Соболеву в подмышку.

Это не фол, но Соболеву просто повезло, что Умяров на голову его ниже. Иначе бы попал в голову – и была бы вторая желтая», – сказал Федотов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, конечно, не жёлтая, это жёлтая только если так делает игрок Спартака, мы уже поняли
не спартака, а соперник Зенита, сегодня просто совпало.
Комментарий скрыт
Полностью согласен с Федотовым. Еще стоит отметить, что Карасев не показал желтую Зобнину за удар ребрами ноги Вендела
Там просто ребра недостаточно широкие, вот и фола нет.
Слишком слабо ударил рёбрами по ногам)
Я только недавно начал футбол смотреть, подскажите, если кто разбирается в правилах — почему один мужик вышел в жёлтой форме, если играет явно за синих?
это чтобы он не забывал какого цвета карточку надо показывать "синим", если они захотят вдруг пробить с локтя в лицо или с ноги в живот "красным"
это либеро :)
Как же Федотов скурвился в последние годы, деньги не пахнут
Вообще он всегда дном был из-за этого и убрали из судейства.
Ну получше лапочкина хотя бы
Спасибо, что не дали жёлтую Умярову за фол против подмышки плохого мальчика
этот левый Фёдотов постоянно защищает своих коллег никогда правду не говорит потому что сам был плохим судьей
Да да, не видно же, что соболь явно выставляет руку под стык)
А у зобнина живот сам на шипы вендела наткнулся )
Понеслась... а красная Венделу - это так, дружеский пинок. Подурачились парни. Лицемеры продажные.
Умяров бежит прямо на мяч, Соболев бежит сбоку с выставленным локтем. Удар сбоку - Соболев врезался. Если бы врезался Умяров, удар был бы сзади. Всё очевидно. Но не для всех.
Врезался в подмышку?))Какой чуши только не прочитаешь от "экспертов"!
