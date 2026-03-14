Федотов о том, что Карасев не дал Соболеву 2-ю желтую: «Умяров врезался в подмышку, это даже не фол, не было удара локтем. Да, рука выставлена, но на мяч шли оба»
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что Сергей Карасев верно не показал Александру Соболеву вторую желтую карточку в игре со «Спартаком» (2:0).
На 65-й минуте форвард «Зенита» боролся за верховой мяч с хавбеком гостей Наилем Умяровым. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо.
«Соболеву правильно не показали карточку, которая могла бы стать второй, за столкновение с Умяровым. Это даже не фол. Не было удара Соболева локтем по лицу Умярову – да, рука выставлена, шел в борьбу опасно. Но на мяч шли оба, и Умяров врезался Соболеву в подмышку.
Это не фол, но Соболеву просто повезло, что Умяров на голову его ниже. Иначе бы попал в голову – и была бы вторая желтая», – сказал Федотов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
124 комментария
А у зобнина живот сам на шипы вендела наткнулся )