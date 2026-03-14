Федотов о том, что Карасев не дал Соболеву 2-ю желтую: «Умяров врезался в подмышку, это даже не фол, не было удара локтем. Да, рука выставлена, но на мяч шли оба»

Федотов о том, что Карасев не дал Соболеву 2-ю желтую: не было удара локтем.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что Сергей Карасев верно не показал Александру Соболеву вторую желтую карточку в игре со «Спартаком » (2:0).

На 65-й минуте форвард «Зенита » боролся за верховой мяч с хавбеком гостей Наилем Умяровым . Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо.

«Соболеву правильно не показали карточку, которая могла бы стать второй, за столкновение с Умяровым. Это даже не фол. Не было удара Соболева локтем по лицу Умярову – да, рука выставлена, шел в борьбу опасно. Но на мяч шли оба, и Умяров врезался Соболеву в подмышку.

Это не фол, но Соболеву просто повезло, что Умяров на голову его ниже. Иначе бы попал в голову – и была бы вторая желтая», – сказал Федотов.