Соболев попал локтем в лицо Умярову в борьбе за мяч. Карасев не показал вторую желтую форварду «Зенита» – первая была за празднование гола

Соболев избежал второй желтой в матче со «Спартаком».

«Зенит» принимает «Спартак » (1:0, второй тайм) в 21-м туре Мир РПЛ .

На 65-й минуте форвард хозяев Соболев боролся за верховой мяч с хавбеком гостей Наилем Умяровым . Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо.

Главный арбитр Сергей Карасев не показал игроку «Зенита » вторую желтую карточку. Первая была получена Соболевым после празднования гола на 45-й минуте.