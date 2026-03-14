  • Соболев попал локтем в лицо Умярову в борьбе за мяч. Карасев не показал вторую желтую форварду «Зенита» – первая была за празднование гола
Соболев попал локтем в лицо Умярову в борьбе за мяч. Карасев не показал вторую желтую форварду «Зенита» – первая была за празднование гола

Соболев избежал второй желтой в матче со «Спартаком».

«Зенит» принимает «Спартак» (1:0, второй тайм) в 21-м туре Мир РПЛ.

На 65-й минуте форвард хозяев Соболев боролся за верховой мяч с хавбеком гостей Наилем Умяровым. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо.

Главный арбитр Сергей Карасев не показал игроку «Зенита» вторую желтую карточку. Первая была получена Соболевым после празднования гола на 45-й минуте.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
там ипотечник вылизал за этот эпизод, он его не видел поэтому можно дальше бить по лицу
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Величайшая глупость которую я слышал от комментатора. Просто позор
Карасев отработал как нужно, кому надо нужно
Оба пенальти были, вопросов нет.
И обе красные были, за эту отмашку Соболева вторая жк и прямая за удар в живот ногой от Вендела, только этих красных карточек нет)
Ну, хз. Ву сначала в мяч играет. Пару туров назад то же самое Дивеев сделал в матче со Спартаком. Там там рфс разъяснил что если сначала в мяч, то нет пенальти
Карась снова убил Спартак
Получит от Миллера миилион рубликов
Где две красные для Зенита???
Комментарий скрыт
А вот и питерские боты подъехали))
Хуже чем судейство в этой игре это комментаторы , которые несут такую хрень всячески оправдывая судью и зенит 😂 а нарушения Соболева оправдали тем что он Умарова не видел и это даже не желтая 😂😂😂
Это Вы точно подметили, хоть Бери и без звука смотри, или вообще не смотреть наш РПЛ, Черданцев с Нагучевым обсуждают не игру а так между собой мелят языком, что попало только не то что происходит на поле, когда Вендел засадил шипами откровенно ногой в грудь, чистая красная карточка, они с Нагучевым вообще не увидели эпизод, ноль внимания, особенно раздражает Черданцев орёт как резаный!!! голос бесит! противно слушать!!!
Ещё когда кончился первый тайм Черданцев выдал перл тупой, говоря что первый тайм, кончился супер матча, какой он там супер матч увидел, нудный матч вообще лучше бы я эту игру не смотрел, а посмотрел ла Лигу там и то аутсайдеры игру показывают зрелищнее чем наши в РПЛ!!!
Карась-заряжен, это всем очевидно уже.
Минус 2 у зеньки давно должно было быть.
У Спартака 20 фолов, у Зенита 6 фолов. Любое касание игрока Зенита фол. Нанесли травму Дмитриеву, дали локтем Умярову не фолы.
Со слов недокомментаторов: Соболев, оказывается, не видел Умярова, поэтому без карточки.

Сижу ржу. Объясняю сыну, что судьи разрешают махать локтями, лишь бы игрок не видел, куда машет. ))))

Кстати, а Ву тоже не видел ногу соперника и наступил на неё. Почему карточка и пенальти, если так можно?
Вы не понимаете, это другое
Там можно вообще зажмуриться и вдарить со всей силой тогда (игроку зпрф, конечно).
П.с.: блин, зря я такой совет дал)
В первом тайме Карасев должен был удалить Вендела, а во втором Соболева. Но Зенит остался в полном составе...
Неправда!
Зенит играл в 12 человек (карась полноценный игрок зенита)
И еще 2 пенки получил)
Для гарантии обеспечения юбилея надо не только закладывать на каждый оставшийся мачт по 1-2 пеналя по умолчанию, но и вводить иммунитет на удаления.
А болельщиках самим не стыдно болеть за это ужасное чудовище по имени зенит??? Они теперь мало того ,что судей назначают Дак они ещё и комментаторов назначают. Чердак всю игру лижет Миллера
Они кайфуют. Им всё фанта, что из Миллера льётся
Нормальные болельщики уже давно болеют против Зенита ПРФ
Карась ужасно судит!
У Спартака свистит всё, у Зенита через раз.
Самое ужасное, что он продолжит судить, а все комментаторы и лапочкины с маттв будут его оправдывать
