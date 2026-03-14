Соболев попал локтем в лицо Умярову в борьбе за мяч. Карасев не показал вторую желтую форварду «Зенита» – первая была за празднование гола
«Зенит» принимает «Спартак» (1:0, второй тайм) в 21-м туре Мир РПЛ.
На 65-й минуте форвард хозяев Соболев боролся за верховой мяч с хавбеком гостей Наилем Умяровым. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо.
Главный арбитр Сергей Карасев не показал игроку «Зенита» вторую желтую карточку. Первая была получена Соболевым после празднования гола на 45-й минуте.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
И обе красные были, за эту отмашку Соболева вторая жк и прямая за удар в живот ногой от Вендела, только этих красных карточек нет)
Получит от Миллера миилион рубликов
Где две красные для Зенита???
Минус 2 у зеньки давно должно было быть.
Сижу ржу. Объясняю сыну, что судьи разрешают махать локтями, лишь бы игрок не видел, куда машет. ))))
Кстати, а Ву тоже не видел ногу соперника и наступил на неё. Почему карточка и пенальти, если так можно?
П.с.: блин, зря я такой совет дал)
Зенит играл в 12 человек (карась полноценный игрок зенита)