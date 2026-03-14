«Зенит» впервые за 2 года обыграл «Спартак». До этого было 3 ничьих и 1 поражение

«Зенит» прервал неприятную серию со «Спартаком».

В субботу петербуржцы обыграли красно-белых в 21-м туре Мир РПЛ. Предыдущий раз «Зенит» обыгрывал «Спартак» в апреле 2024-го – 2:1 в Кубке России.

После этого было 3 ничьих и 1 поражение.

«Газпром-Арена» – боль «Спартака». За 9 лет 0 побед и несколько разгромов 

Опубликовала: Венера Кравченко
Не сказал бы, что Зенит обыграл. Всё решила глупость Солари. После этого изменилось настроение у обеих команд. Красно-белые своей игрой не заслуживали поражения.
Карасёв проспал вторую жёлтую Соболю. Это тоже повлияло на результат.
За Спартак не стыдно, что не сказать о игре соперника, унылая игра и абсолютно не заслуженная победа.
До пенальти Спартак играл лучше
До пенальти Спартак играл лучше
При все нелюбви к футболу Семака, но это его игра. Спаллетти, Бердыев, играли именно в такой футбол. Первый чемпионский сезон Зенита с Семаком, именно играли так, отдать мяч и до первой ошибки соперника. Я наверное наберу множество дизлайков, но, я уверен, что зенит пытался играть вторым номером. Да, контратака не работала. Но 100 процентных моментов до пенальти не дали создать. Второй тайм игра была другой.
Удар шипами вендела в живот зобнину.
Удар локтем в лицо соболева умятову.

Зато два очень футбольных пенальти, когда в первом случае мяч вылетал из штрафной, а во втором мантуан уже сделал прострел и ноги ву и мантуана сошлись в одной точке.

Итого имеем 4 пенальти в пользу зенита за два тура. Достойно.
Да пенальти по делу, уходящий, не уходящий - фол 100 процентный. Во втором - явный наступ (не Мантуану, а Педро), ноль разговоров. По соболю и венделу - факт.
Ву в мяч перед этим сыграл. Прау туров назад в аналогичном эпизоде на фоле Дивеева против Спартака рфс объяснял, что нет фола, т.к. была игра в мяч.
А по первому пенальти деюре это безусловно фол, дефакто даже Семак поржал в послематчевом интервью, что такие назначают. Но потом правда опомнился
Что ж, очень жаль. К ребятам претензий нет. Есть просьба - постараться забивать свои и не косячить в своей штрафной. К Карасю: постарайся видеть, то что должен видеть (например, эпизод с Соболем), или продай свисток и купить очки. Идём дальше.
Жаль,что конечно забил дельфин,теперь неуспокоется уже видимо до следующего сезона. А так получился довольно средний матч,даже без скандалов,можно было конечно ныряльщика за локоть удалять,но видимо Карась решил пожалеть хорошего мальчика. Пенальти по делу,глупо как то привезли,а второй Зенит коненчо наиграл на гол,но скорее с игры. Что Глуш,что Энрике совсем вялые,в вот Педро просто красавчик,делал все,чтобы парни забили. Сейчас мучения с Махачкалой у блаженного сережи,там конечно нажо в 6 выходить защитников,а то известно как играет Зенит против автобусрв,ну и первый тайм это катастрофа,овсем ге ясно была какая установка у Семака и Ко. Спб, спобедой. Жаль,что в этом принял участие и кривозуб. ну ладно,переживем.
Раньше был Коллина , и ты знал , что будет по крайней мере адекватный судья. ...
Нашему же Карасёву в Европе доверят судьбу матча , пьяных канатоходцев .
