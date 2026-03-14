«Зенит» впервые за 2 года обыграл «Спартак». До этого было 3 ничьих и 1 поражение
«Зенит» прервал неприятную серию со «Спартаком».
В субботу петербуржцы обыграли красно-белых в 21-м туре Мир РПЛ. Предыдущий раз «Зенит» обыгрывал «Спартак» в апреле 2024-го – 2:1 в Кубке России.
После этого было 3 ничьих и 1 поражение.
«Газпром-Арена» – боль «Спартака». За 9 лет 0 побед и несколько разгромов
Опубликовала: Венера Кравченко
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Карасёв проспал вторую жёлтую Соболю. Это тоже повлияло на результат.
Удар локтем в лицо соболева умятову.
Зато два очень футбольных пенальти, когда в первом случае мяч вылетал из штрафной, а во втором мантуан уже сделал прострел и ноги ву и мантуана сошлись в одной точке.
Итого имеем 4 пенальти в пользу зенита за два тура. Достойно.
А по первому пенальти деюре это безусловно фол, дефакто даже Семак поржал в послематчевом интервью, что такие назначают. Но потом правда опомнился
Нашему же Карасёву в Европе доверят судьбу матча , пьяных канатоходцев .