«Спартак» при Карседо проиграл «Зениту» и был разгромлен «Динамо». Победы – над «Сочи» и «Акроном»

«Спартак » впервые проиграл в Мир РПЛ при новом тренере.

Команда Хуана Карлоса Карседо сегодня уступила «Зениту» (0:2) в 21-м туре. До этого в РПЛ при Карседо было две победы: над «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3).

Между этими матчами состоялась игра красно-белых против «Динамо» в FONBET Кубке России – 2:5.