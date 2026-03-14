  • «Спартак» при Карседо проиграл «Зениту» и был разгромлен «Динамо». Победы – над «Сочи» и «Акроном»
14

«Спартак» впервые проиграл в Мир РПЛ при новом тренере.

Команда Хуана Карлоса Карседо сегодня уступила «Зениту» (0:2) в 21-м туре. До этого в РПЛ при Карседо было две победы: над «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3).

Между этими матчами состоялась игра красно-белых против «Динамо» в FONBET Кубке России – 2:5.

Перекличка нытиков открыта )
Нормально Спартак играет, результат не всегда зависит от качества игры
Ничего страшного, главное, что конкурентов обыграл.
дайте поработать, отличный тренер, просто команда чуть сильнее Оренбурга
Пора назначать футбольного человека
Пока будет продолжать ставить в рамку Максименко, ничего хорошего ожидать не стоит.
Комментарий удален пользователем
Ответ Karpins
Комментарий удален пользователем
Ну а если смотреть по игре, то и Сочи, и Акрон нормально переигрывали. С Динамо смотрелись ничуть не хуже до 2 стандартов, потом, да, развалились. С Зенитом абсолютно равная игра. Решили кроты и две нелепые ошибки.
Комментарий удален
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Новость от вчерашнего утра:

"Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил надежду, что защитник Илья Самошников к началу следующей недели полноценно вернется к работе в основной группе.

– Что с Самошниковым?

– Он прибавляет. Его состояние все лучше и лучше. Уже на этой неделе он присоединялся к работе в основной группе. Надеюсь, он поправится как можно скорее и к предстоящей неделе уже полноценно вернется. "
возможно рановато резко делать выводы, но выбор тренеров в Спартаке удивляет который год.
Все хотят алмаз найти в европейской скромной пучине. И все никак не удается.
Хотя, стоп, нашли однажды. Даже ограненный был. Но не разглядели.
Солари, что это было? Максимально глупый пенальти – и «Зенит» обыграл «Спартак»
вчера, 15:45
Селюк о спортивном директоре «Спартака» Кахигао: «Никто не может сказать, где он вообще работал. Звонил в «Галатасарай» своим людям, его там никто не знает. Мячи подносил?»
вчера, 07:45
11 вопросов перед матчем «Зенит» – «Спартак». Большое превью
вчера, 07:15
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 2:1 – Кунья и Каземиро забили с пасов Бруну. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Барселона» – «Севилья». 1:0 – Рафинья забил с пенальти на 9-й! Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом
5 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» разгромил «Крылья»
6 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
18 минут назадLive
Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»
20 минут назад
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Дзюба – это путь в никуда. Заболотный сидит же на заменах, он чем-то помогает?»
39 минут назад
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
49 минут назад
Месси и все футболисты Аргентины и Испании были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)
51 минуту назад
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
сегодня, 13:58Видео
«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» – 3:0. Олусегун, Вешнер Тичич и Лесовой забили
6 минут назад
Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет, есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»
9 минут назад
Педро о возможном вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Приму приглашение с распростертыми объятиями. Работаю, чтобы обратить на себя внимание тренера»
20 минут назад
«Рубин» – «Локомотив». Батраков и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
33 минуты назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
38 минут назад
Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»
сегодня, 14:32
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 14:30Live
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 14:00Live
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
сегодня, 12:58
