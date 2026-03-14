«Спартак» при Карседо проиграл «Зениту» и был разгромлен «Динамо». Победы – над «Сочи» и «Акроном»
«Спартак» впервые проиграл в Мир РПЛ при новом тренере.
Команда Хуана Карлоса Карседо сегодня уступила «Зениту» (0:2) в 21-м туре. До этого в РПЛ при Карседо было две победы: над «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3).
Между этими матчами состоялась игра красно-белых против «Динамо» в FONBET Кубке России – 2:5.
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Нормально Спартак играет, результат не всегда зависит от качества игры
"Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил надежду, что защитник Илья Самошников к началу следующей недели полноценно вернется к работе в основной группе.
– Что с Самошниковым?
– Он прибавляет. Его состояние все лучше и лучше. Уже на этой неделе он присоединялся к работе в основной группе. Надеюсь, он поправится как можно скорее и к предстоящей неделе уже полноценно вернется. "
Все хотят алмаз найти в европейской скромной пучине. И все никак не удается.
Хотя, стоп, нашли однажды. Даже ограненный был. Но не разглядели.