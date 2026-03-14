«Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками. «Зенит» отстает на одно очко, «Спартак» – на 11

«Зенит» отстает от «Краснодара» на одно очко после победы над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

Сейчас команда Сергея Семака занимает 2-е место, набрав 45 очков. У лидирующих «быков» – 46 баллов.

«Спартак» после поражения остается на 6-м месте. У команды Хуана Карседо 35 очков в 21 матче.