ЦСКА выиграл 6 матчей подряд. У армейцев 5 побед в РПЛ и 1 – в Кубке России

ЦСКА одержал 6 побед подряд в РПЛ и Кубке России.

Команда Марко Николича оказалась сильнее «Оренбурга » со счетом 2:0 в матче 24-го тура Премьер-лиги.

Армейцы выиграли пять последних игр в Мир РПЛ, а также победили «Динамо» (2:1) в матче Фонбет Кубка России.

ЦСКА имеет разницу мячей 12:3 на этом отрезке без учета товарищеского матча с «Партизаном».

Красно-синие идут на четвертом месте в РПЛ, в их активе 47 очков после 24 игр. Столько же у «Спартака» и «Зенита», у команды из Санкт-Петербурга есть матч в запасе.

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