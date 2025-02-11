Глава «Кайрата» о Сатпаеве в «Челси»: «У «Зенита» был интерес – Аршавин сразу сказал, что надо мальчика покупать. До конкретного предложения не дошло»

Глава «Кайрата» высказался о том, что «Зенит» мог купить Дастана Сатпаева.

Вчера стало известно, что 16-летний казахстанец перешел в «Челси».

– Сатпаев здорово проявил себя на турнире в Питере. Неужели «Зенит» не обратил на него внимания?

– Интерес со стороны «Зенита » действительно был, общались. Но до конкретного предложения дело не дошло. Повторюсь, на Дастана многие обратили внимание, но «Челси» оказался расторопнее всех. Кстати, первым, кто из «Зенита» обратил внимание на Дастана и советовал питерскому клубу его приобрести, был Андрей Аршавин.

– Вот как?

– Да. Аршавин сразу «Зениту» сказал: «Надо этого мальчика покупать». Еще год назад.

– А Сатпаев по манере игры не напоминает вам Аршавина?

– Мне тяжело судить. Андрей – выдающийся игрок. Дастану еще предстоит многое доказать. Данные у него есть. Бьет с двух ног, крепкий, подготовленный. Надеюсь, наш воспитанник дорастет до самого высокого уровня. Но пока рано делать смелые прогнозы. Парню 16 лет. Он уже оказался в «Челси ». Все должно сложиться.

– А вы не боитесь, что «Челси» – слишком высокая для него планка? Мы же видим, как Абдукодир Хусанов неудачно дебютировал в «Манчестер Сити».

– Это футбол. Ничего страшного. Все бывает. Главное, как ты реагируешь на ошибку. А пример Дастана даст толчок развитию детского футбола в Казахстане.

Ребятишки начнут приходить в секции, имея в голове мечту – оказаться в «Челси», «Барселоне», «Ман Сити», – сказал глава наблюдательного совета «Кайрата » Кайрат Боранбаев .

«Челси» купил 16-летнего Сатпаева у «Кайрата». Форвард останется в казахстанском клубе до совершеннолетия