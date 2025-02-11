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Глава «Кайрата» о Сатпаеве в «Челси»: «У «Зенита» был интерес – Аршавин сразу сказал, что надо мальчика покупать. До конкретного предложения не дошло»

Глава «Кайрата» высказался о том, что «Зенит» мог купить Дастана Сатпаева.

Вчера стало известно, что 16-летний казахстанец перешел в «Челси».

– Сатпаев здорово проявил себя на турнире в Питере. Неужели «Зенит» не обратил на него внимания?

– Интерес со стороны «Зенита» действительно был, общались. Но до конкретного предложения дело не дошло. Повторюсь, на Дастана многие обратили внимание, но «Челси» оказался расторопнее всех. Кстати, первым, кто из «Зенита» обратил внимание на Дастана и советовал питерскому клубу его приобрести, был Андрей Аршавин.

– Вот как?

– Да. Аршавин сразу «Зениту» сказал: «Надо этого мальчика покупать». Еще год назад.

– А Сатпаев по манере игры не напоминает вам Аршавина?

– Мне тяжело судить. Андрей – выдающийся игрок. Дастану еще предстоит многое доказать. Данные у него есть. Бьет с двух ног, крепкий, подготовленный. Надеюсь, наш воспитанник дорастет до самого высокого уровня. Но пока рано делать смелые прогнозы. Парню 16 лет. Он уже оказался в «Челси». Все должно сложиться.

– А вы не боитесь, что «Челси» – слишком высокая для него планка? Мы же видим, как Абдукодир Хусанов неудачно дебютировал в «Манчестер Сити».

– Это футбол. Ничего страшного. Все бывает. Главное, как ты реагируешь на ошибку. А пример Дастана даст толчок развитию детского футбола в Казахстане.

Ребятишки начнут приходить в секции, имея в голове мечту – оказаться в «Челси», «Барселоне», «Ман Сити», – сказал глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

«Челси» купил 16-летнего Сатпаева у «Кайрата». Форвард останется в казахстанском клубе до совершеннолетия

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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