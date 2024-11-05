Неймар о травме бедра: «Было похоже на очень сильную судорогу. Надеюсь, ничего более серьезного нет»
Неймар прокомментировал новую травму, полученную в Лиге чемпионов Азии.
Нападающий саудовского «Аль-Хилаля» вышел на поле на 58-й минуте матча с «Эстеглялем» (3:0) и покинул его на 87-й из-за повреждения задней поверхности бедра.
В октябре 32-летний бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена.
«По ощущениям было похоже на судорогу, только очень сильную. Я собираюсь пройти обследование и надеюсь, что ничего более серьезного нет.
Это нормально, что такое происходит, врачи предупреждали меня. Поэтому я должен больше играть, но сохранять осторожность», – сказал Неймар.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Неймара
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