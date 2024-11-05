Аморим о слухах про интерес «Ман Сити»: «Я хотел возглавить «МЮ» – это был очевидный выбор для меня»
Рубен Аморим прокомментировал слухи об интересе к нему «Манчестер Сити».
Ранее португальский специалист стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».
«Мой клуб – «МЮ», это был очевидный выбор для меня.
Подписать контракт c «Юнайтед» и возглавить команду – это то, чего я хотел», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Тренер дорабатывает последние матчи в «Спортинге» перед переходом в «МЮ». Сегодня его команды сыграет с «Сити» в Лиге чемпионов. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени.
Аморим о матче с «Ман Сити»: «Если «Спортинг» выиграет, кто-то решит, что в «МЮ» приходит новый Фергюсон. Выводы могут быть ошибочными»
Рубен Аморим: «Это тяжело для болельщиков «МЮ», но «Ман Сити» – лучшая команда в мире, а Гвардиола – лучший тренер»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер BBC
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