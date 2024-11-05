Аморим о слухах про интерес «Ман Сити»: «Я хотел возглавить «МЮ» – это был очевидный выбор для меня»

Рубен Аморим прокомментировал слухи об интересе к нему «Манчестер Сити».

Ранее португальский специалист стал главным тренером «Манчестер Юнайтед ».

«Мой клуб – «МЮ», это был очевидный выбор для меня.

Подписать контракт c «Юнайтед» и возглавить команду – это то, чего я хотел», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим .

Тренер дорабатывает последние матчи в «Спортинге» перед переходом в «МЮ». Сегодня его команды сыграет с «Сити» в Лиге чемпионов. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени.

Аморим о матче с «Ман Сити»: «Если «Спортинг» выиграет, кто-то решит, что в «МЮ» приходит новый Фергюсон. Выводы могут быть ошибочными»

Рубен Аморим: «Это тяжело для болельщиков «МЮ», но «Ман Сити» – лучшая команда в мире, а Гвардиола – лучший тренер»