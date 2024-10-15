«Рома» выиграет скудетто, «Милан» – Лигу чемпионов». Кафу о клубах Серии А в этом сезоне

Кафу заявил, что «Милан» и «Рома» выиграют трофеи в этом сезоне.

О сезоне для итальянских клубов

«Рома » выиграет скудетто, «Милан» – Лигу чемпионов».

Об игре за «Рому» и переходе в «Милан»

«Опыт в «Роме» был прекрасным. Выиграть скудетто в Риме – это что-то особенное. Это страстный, любящий город, и это было удовольствием.

После «Ромы» я должен был перейти в японскую команду, которая уже перевела мне деньги. Я позвонил им и сказал: «Ребята, есть небольшая проблема. Меня зовет «Милан». Я перешел в «Милан», в Японии немного рассердились на меня.

В «Милане» мне платили не так, как в Японии, но это клуб с историей», – сказал бывший защитник «россонери» и «джаллоросси» на спортивном фестивале в Тренто.