«Рома» выиграет скудетто, «Милан» – Лигу чемпионов». Кафу о клубах Серии А в этом сезоне
Кафу заявил, что «Милан» и «Рома» выиграют трофеи в этом сезоне.
О сезоне для итальянских клубов
«Рома» выиграет скудетто, «Милан» – Лигу чемпионов».
Об игре за «Рому» и переходе в «Милан»
«Опыт в «Роме» был прекрасным. Выиграть скудетто в Риме – это что-то особенное. Это страстный, любящий город, и это было удовольствием.
После «Ромы» я должен был перейти в японскую команду, которая уже перевела мне деньги. Я позвонил им и сказал: «Ребята, есть небольшая проблема. Меня зовет «Милан». Я перешел в «Милан», в Японии немного рассердились на меня.
В «Милане» мне платили не так, как в Японии, но это клуб с историей», – сказал бывший защитник «россонери» и «джаллоросси» на спортивном фестивале в Тренто.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Il Messaggero
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости