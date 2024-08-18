«Барса» одержала первую победу при Флике – над «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

«Барселона» одержала первую победу при Ханси Флике в официальном матче.

Каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1) в 1-м туре Ла Лиги.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Атлетиком» 24 августа.

Флик возглавляет «блауграну» с 29 мая текущего года. Ранее он работал в сборной Германии и «Баварии».

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31 комментарий
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При таких обстоятельствах очень даже хороший результат, тем более в гостях.
У Касадо было два убойных момента и у Роберта был выход один на один.
8 воспитанников сегодня сыграли и это очень радует.
Прессинговали до самого конца, а не отбивались.
+31
-3
+28
Ответ Кирилл
В реалиях, когда вся опытная полузащита отсутствует от слова совсем, результат очень даже хороший. Да, игра Барселоны не изобиловала опасными моментами, но победили - и это радует. Теперь надо продолжать дальше, стараться не терять очки и ждать восстановления всех травмированных.
"Не изобиловала опасными моментами"?))
Барса 4,5 хG набила в этом матче.
) Там Касадо с Лёвой и Торесом только 4-5 мячей должны были забивать на троих
+24
-4
+20
Могли проиграть, а могли и выиграть, что и сделали! Барсу Флика с почином, так держать и становиться всё лучше и лучше!!!✊
+8
0
+8
Ответ andr d
Из-за Флика Барсу смотреть начал?
Сразу после его назначения написал, что теперь обязательного футбола прибавится.) Благодарен этому человеку за подаренные эмоции, просто не могу не поддерживать.
+6
0
+6
Ответ kvn9
С учётом состава, в целом неплохо сыграли. А как действовали без мяча даже понравилось, прессинг хоть и не испепеляющий, но очень хорошо накрывали соперника большую часть матча. На мяче пока хуже, но надеюсь и это придёт.
Из-за Флика Барсу смотреть начал?
+5
0
+5
Ответ Кирилл
В реалиях, когда вся опытная полузащита отсутствует от слова совсем, результат очень даже хороший. Да, игра Барселоны не изобиловала опасными моментами, но победили - и это радует. Теперь надо продолжать дальше, стараться не терять очки и ждать восстановления всех травмированных.
Торрес убойный момент,Кассадо два момента,Левандовский вообще покер мог делать)))
+6
-1
+5
С учётом состава, в целом неплохо сыграли. А как действовали без мяча даже понравилось, прессинг хоть и не испепеляющий, но очень хорошо накрывали соперника большую часть матча. На мяче пока хуже, но надеюсь и это придёт.
+5
-1
+4
Ответ andr d
Надеюсь он не разочарует
Тоже надеюсь.)
+2
0
+2
Ответ kvn9
Сразу после его назначения написал, что теперь обязательного футбола прибавится.) Благодарен этому человеку за подаренные эмоции, просто не могу не поддерживать.
Надеюсь он не разочарует
+2
0
+2
Все молодцы, а Ферран телега. Обрабатывает плохо, обыгрывать вообще не может, моменты порет на постоянной основе. Зачем он Барсе? Вот кого-кого, а Феррана(ака Шарк, лол) продавать надо точно.
+2
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+2
Ответ Cmapuna95
При таких обстоятельствах очень даже хороший результат, тем более в гостях. У Касадо было два убойных момента и у Роберта был выход один на один. 8 воспитанников сегодня сыграли и это очень радует. Прессинговали до самого конца, а не отбивались.
Проблемы прошлого сезона с реализацией никуда не делись. Моменты создаются, но не хватает мастерства в завершении, такого не должно быть в Барсе.
+4
-2
+2
ну сыровато пока
главное три очка взяли
смотрим дальше
+2
-1
+1
Ответ kvn9
Сразу после его назначения написал, что теперь обязательного футбола прибавится.) Благодарен этому человеку за подаренные эмоции, просто не могу не поддерживать.
На Месталье, кстати, тяжело было всегда и даже праймовым составам. Это так, краткий экскурс для «новоприбывших»👋😅
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Ответ denvaskar
Сырая и скучная барселона. Мб расскачегарятся, но как-то уныло все
У Барселоны нет линии полузащиты совсем: Педри только-только восстановился и хотя бы принял участие в матче; Илкай травмировался в Кубке Гампера и ему дали спокойно вылечиться; Гави с Френки на травмах; Фермину дали отдых после Олимпиады.
И играет молодежь в лице Берналя с Касадо и под нападение поставили Феррана (тут без комментариев).
+1
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по кассадо какие-то двоякие ощущения.
почему не играл турок?
+1
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В реалиях, когда вся опытная полузащита отсутствует от слова совсем, результат очень даже хороший.

Да, игра Барселоны не изобиловала опасными моментами, но победили - и это радует.
Теперь надо продолжать дальше, стараться не терять очки и ждать восстановления всех травмированных.
+10
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+1
Ответ Бронислав Каминский
Торрес убойный момент,Кассадо два момента,Левандовский вообще покер мог делать)))
Не правда ничего не было, все вы придумали, а смотреть обзор не буду 😂
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Флик не тренер
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Вы меня простите если что,но без Гюндогана полный хаос в центре и 0 креатива,по крайне мере до выходв Педри. Пусть руководство крутится как хочет,но Рафинья и Гюндоган должны быть неприкасаемыми.
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Комментарий удален пользователем
Хорошая игра Барселоны. Молодёжь радует,Флик своими решениями не испортил ничего. Ждём возвращения травмированных и там уже должно быть повеселее.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
На Месталье, кстати, тяжело было всегда и даже праймовым составам. Это так, краткий экскурс для «новоприбывших»👋😅
Валенсия играла очень неплохо, нужно признать. Правда, кроме концовки, когда сильно сдали и если бы не транжирство моментов, всё могло быть и намного спокойнее. А за экскурс спасибо, я только за.)
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Ответ Alek88
по кассадо какие-то двоякие ощущения. почему не играл турок?
Он уходит
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Ответ Анвар Масимов
Он уходит
очень жаль. (
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