«Барса» одержала первую победу при Флике – над «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги

«Барселона» одержала первую победу при Ханси Флике в официальном матче.

Каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1) в 1-м туре .

В следующем туре « » встретится с «Атлетиком» 24 августа.

возглавляет «блауграну» с 29 мая текущего года. Ранее он работал в сборной Германии и «Баварии».