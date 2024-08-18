«Барса» одержала первую победу при Флике – над «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги
«Барселона» одержала первую победу при Ханси Флике в официальном матче.
Каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1) в 1-м туре Ла Лиги.
В следующем туре «Барселона» встретится с «Атлетиком» 24 августа.
Флик возглавляет «блауграну» с 29 мая текущего года. Ранее он работал в сборной Германии и «Баварии».
У Касадо было два убойных момента и у Роберта был выход один на один.
8 воспитанников сегодня сыграли и это очень радует.
Прессинговали до самого конца, а не отбивались.
Барса 4,5 хG набила в этом матче.
) Там Касадо с Лёвой и Торесом только 4-5 мячей должны были забивать на троих
главное три очка взяли
смотрим дальше
И играет молодежь в лице Берналя с Касадо и под нападение поставили Феррана (тут без комментариев).
почему не играл турок?
Да, игра Барселоны не изобиловала опасными моментами, но победили - и это радует.
Теперь надо продолжать дальше, стараться не терять очки и ждать восстановления всех травмированных.