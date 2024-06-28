Кафу: «Чем больше бразильцев в АПЛ, тем меньше шансов у Бразилии выиграть ЧМ. СМИ промывают им мозги, говоря, что они лучшие. Предпочитаю Ла Лигу – там говорят о футболе, а не о мифах»
Кафу высказался об уровне бразильских игроков из АПЛ.
«Боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира.
Представьте, что СМИ каждую неделю промывают вам мозги, говоря, что вы лучший в мире, в то время как на самом деле вы и близко не являетесь таковым.
Я предпочитаю Ла Лигу, потому что у нее большая ментальность в плане достижения финалов и победы в них.
В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи про испанских игроков или не продвигают их перед миром. Там говорят о футболе, а не о мифах», – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу.
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АПЛ, возможно, зрелищная лига. Но никакого бешенного отрыва по уровню игры в ней нет, это однозначно.
А уж кого из бразильцев в АПЛ называли лучшим в мире сходу так вообще не вспомню.
Но и в Ла лиге они тоже всегда были и есть — Анчелотти, Симеоне, Флик, Зидан, Эмери и др.
Тот же Гвардиола не в АПЛ родился.
Если, предположим, стиль английский лиги убивает в игроках индивидуальность, а Бразилия играла не на схеме , а на индивидуальных качествах своих игроков, то "убивая" лучших игроков в самой дорогой (но не самой успешной) лиге, тем самым "убивается" потенциал сборной.
По факту ни сильных английских клубов, ни сильной английской сборной, ни волшебных бразильцев. Короче все умерли.
Типа - уничтожили волков, расплодились олени. Олени съели прибрежные кустарники, ушли бобры. Ушли бобры некому делать запруды. Без запруд все высохло, оленям стало нечего есть и они вымерли . По факту ни волков, ни оленей, ни бобров.
Вообще интересно, про кого так Кафу. Алиссона и Эдерсона хвалят заслуженно, Каземиро - только когда отлично играл, сейчас одна критика, бразильцы Арсенала тоже прогрессируют... Возможно, игроки центра не оправдывают надежд в сборной.
На моей памяти в сборной Бразилии выходцев из АПЛ вообще всегда мало было, причём в основном это игроки трудового амплуа.. По типу Жилберту Силвы, Андерсона, Паулиньо.. Свободолюбивые технари и виртуозы по типу Моуры или Пакеты вообще редкость.. Да и провалов среди них много..
Но другое дело, что с 2008-го года есть тенденция, что ЧЕ и ЧМ выигрывают команды, где чуть ли не 70% состава из домашней лиги.. Разве что Аргентина выбивается.. У португалов в 2016-м тоже вроде полно местных было.. По Франции нужно смотреть, но думаю минимум 8 человек из Лиги 1
Алисон
Эдерсон
Пакета
Были и чисто испанские финалы. Даже чисто мадридские. Не надо тут сказки про мощь АПЛ задвигать. ;)
А, то есть в Испании не возникают "новый Роналду, новый Месси, новый Роналдо" и другие реинкарнации культовых игроков прошлого, чаще чем грибы после дождя? Не пытаются раскрутить условного Фермина, Фати или Себальоса как мировых звёзд в моменте? Интересные сказочки от Кафу конечно, интересные.
И сравнительный пример в доказательство: "В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи про ИСПАНСКИХ игроков или не продвигают ИХ перед миром." ...Как то делают в Англии.
Ла лига это место откуда тренера идут на повышение в АПЛ. Как раз хороший пример Эмери.
Крутой Флик, которого выкинули откуда только можно ещё даже не начал тренировать в Ла лиге и когда это Зидан стал тренером?
Анчелотти тренировал Челси до Ла лиги