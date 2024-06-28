Кафу: «Чем больше бразильцев в АПЛ, тем меньше шансов у Бразилии выиграть ЧМ. СМИ промывают им мозги, говоря, что они лучшие. Предпочитаю Ла Лигу – там говорят о футболе, а не о мифах»

Кафу высказался об уровне бразильских игроков из АПЛ.

«Боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира.

Представьте, что СМИ каждую неделю промывают вам мозги, говоря, что вы лучший в мире, в то время как на самом деле вы и близко не являетесь таковым.

Я предпочитаю Ла Лигу, потому что у нее большая ментальность в плане достижения финалов и победы в них.

В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи про испанских игроков или не продвигают их перед миром. Там говорят о футболе, а не о мифах», – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу.

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