Кафу: «Чем больше бразильцев в АПЛ, тем меньше шансов у Бразилии выиграть ЧМ. СМИ промывают им мозги, говоря, что они лучшие. Предпочитаю Ла Лигу – там говорят о футболе, а не о мифах»

Теги Кафу Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Ла Лига чемпионат мира Футбол

Кафу высказался об уровне бразильских игроков из АПЛ.

«Боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира.

Представьте, что СМИ каждую неделю промывают вам мозги, говоря, что вы лучший в мире, в то время как на самом деле вы и близко не являетесь таковым. 

Я предпочитаю Ла Лигу, потому что у нее большая ментальность в плане достижения финалов и победы в них.

В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи про испанских игроков или не продвигают их перед миром. Там говорят о футболе, а не о мифах», – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу.

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84 комментария
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Кафу прав в том, что сила АПЛ значительно преувеличена. Маркетинг в этот образ вносит свой огромный вклад.
АПЛ, возможно, зрелищная лига. Но никакого бешенного отрыва по уровню игры в ней нет, это однозначно.
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Бразилия уже 22 года не брала ЧМ и за эти 22 года не сказать, чтобы основная часть игроков сборной играли в АПЛ. В основном то вроде равномерно разбросаны по разным чемпионатам, включая бразильский.
А уж кого из бразильцев в АПЛ называли лучшим в мире сходу так вообще не вспомню.
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Бред несет Кафу. Нет никакой закономерности между бразильцев в АПЛ и неудач сборной на ЧМ.
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Ответ Voodooosh
Комментарий скрыт
Гвардиола, Клопп, ранее Конте, Венгер, Фергюсон. А кто еще прям такой крутой тренер? Поттер что ли или Марку Силва?.. )
Но и в Ла лиге они тоже всегда были и есть — Анчелотти, Симеоне, Флик, Зидан, Эмери и др.
Тот же Гвардиола не в АПЛ родился.
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Ответ Арман Мартиросян
Бред несет Кафу. Нет никакой закономерности между бразильцев в АПЛ и неудач сборной на ЧМ.
Может да , а может нет.
Если, предположим, стиль английский лиги убивает в игроках индивидуальность, а Бразилия играла не на схеме , а на индивидуальных качествах своих игроков, то "убивая" лучших игроков в самой дорогой (но не самой успешной) лиге, тем самым "убивается" потенциал сборной.
По факту ни сильных английских клубов, ни сильной английской сборной, ни волшебных бразильцев. Короче все умерли.

Типа - уничтожили волков, расплодились олени. Олени съели прибрежные кустарники, ушли бобры. Ушли бобры некому делать запруды. Без запруд все высохло, оленям стало нечего есть и они вымерли . По факту ни волков, ни оленей, ни бобров.
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Винисиуса не продвигают разве? Его, а в начале сезона Беллингема, продвигали так, как не снилось условному Палмеру или Салаху. А сколько хвалебных слов получили молодые таланты из Барселоны? Тот же Ямаль отбивается от сравнений с Месси. По финалам тоже спорно: у Испании продолжает выигрывать Реал, но у Англии было 3 клуба в финалах ЛЧ последних лет (Сити, Ливерпуль и Челси).

Вообще интересно, про кого так Кафу. Алиссона и Эдерсона хвалят заслуженно, Каземиро - только когда отлично играл, сейчас одна критика, бразильцы Арсенала тоже прогрессируют... Возможно, игроки центра не оправдывают надежд в сборной.
+11
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+9
А может все-таки дело в главном тренере сборной?
+9
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+8
Ответ Анвар
Это мнение одного человека из Бразилии не надо перебарщивать
Перебарщивать в чём? Не очень понимаю. А человек этот всё-таки сам Кафу, а не абы кто, поэтому не очень понимаю и его ход мыслей.
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Коутиньо был хорош в Ливерпуле, перешел в Барселону и там пропал..
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Не понял слов Кафу..
На моей памяти в сборной Бразилии выходцев из АПЛ вообще всегда мало было, причём в основном это игроки трудового амплуа.. По типу Жилберту Силвы, Андерсона, Паулиньо.. Свободолюбивые технари и виртуозы по типу Моуры или Пакеты вообще редкость.. Да и провалов среди них много..

Но другое дело, что с 2008-го года есть тенденция, что ЧЕ и ЧМ выигрывают команды, где чуть ли не 70% состава из домашней лиги.. Разве что Аргентина выбивается.. У португалов в 2016-м тоже вроде полно местных было.. По Франции нужно смотреть, но думаю минимум 8 человек из Лиги 1
+4
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Все игроки сборной Бразилии имеют слабый менталитет и ведут себя в основном как дети .
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Ответ Рашпель793
Бразилия уже 22 года не брала ЧМ и за эти 22 года не сказать, чтобы основная часть игроков сборной играли в АПЛ. В основном то вроде равномерно разбросаны по разным чемпионатам, включая бразильский. А уж кого из бразильцев в АПЛ называли лучшим в мире сходу так вообще не вспомню.
Ну в Арсенале сейчас три Габриэла.
Алисон
Эдерсон
Пакета
+4
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+3
Ответ #SharkTeam
Но все равно слабее АПЛ и сильных клубов меньше. Это и рейтинг ассоциаций отражает. АПЛ делает чисто английские финалы с разными клубами, а убери кабинеты Переса будет вообще уныло
Особенно кабинеты Переса помогли Севилье и Вильярреалу в Лиге Европы.

Были и чисто испанские финалы. Даже чисто мадридские. Не надо тут сказки про мощь АПЛ задвигать. ;)
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«В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи про испанских игроков или не продвигают их перед миром. Там говорят о футболе, а не о мифах»

А, то есть в Испании не возникают "новый Роналду, новый Месси, новый Роналдо" и другие реинкарнации культовых игроков прошлого, чаще чем грибы после дождя? Не пытаются раскрутить условного Фермина, Фати или Себальоса как мировых звёзд в моменте? Интересные сказочки от Кафу конечно, интересные.
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Всегда говорю, что АПЛ распиаренная лига, англичане вообще не футболисты, и сборная это постоянно доказывает, ну а леги садятся на эту иглу, что они в сильнейшей лиге и сдают.
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Ответ dr. cage
Не понял слов Кафу.. На моей памяти в сборной Бразилии выходцев из АПЛ вообще всегда мало было, причём в основном это игроки трудового амплуа.. По типу Жилберту Силвы, Андерсона, Паулиньо.. Свободолюбивые технари и виртуозы по типу Моуры или Пакеты вообще редкость.. Да и провалов среди них много.. Но другое дело, что с 2008-го года есть тенденция, что ЧЕ и ЧМ выигрывают команды, где чуть ли не 70% состава из домашней лиги.. Разве что Аргентина выбивается.. У португалов в 2016-м тоже вроде полно местных было.. По Франции нужно смотреть, но думаю минимум 8 человек из Лиги 1
Ага, тенденция из целой одной сборной Испании, которая эту историю и начала. Ну разве что еще Германию можно отнести сюда
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Ответ Рашпель793
Бразилия уже 22 года не брала ЧМ и за эти 22 года не сказать, чтобы основная часть игроков сборной играли в АПЛ. В основном то вроде равномерно разбросаны по разным чемпионатам, включая бразильский. А уж кого из бразильцев в АПЛ называли лучшим в мире сходу так вообще не вспомню.
Это мнение одного человека из Бразилии не надо перебарщивать
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Ответ Рашпель793
Бразилия уже 22 года не брала ЧМ и за эти 22 года не сказать, чтобы основная часть игроков сборной играли в АПЛ. В основном то вроде равномерно разбросаны по разным чемпионатам, включая бразильский. А уж кого из бразильцев в АПЛ называли лучшим в мире сходу так вообще не вспомню.
Прочтите внимательно, Кафу говорит не о бразильцах, а о восхвалении английских игроков и в целом лиги, что и вводит в заблуждение.

И сравнительный пример в доказательство: "В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи про ИСПАНСКИХ игроков или не продвигают ИХ перед миром." ...Как то делают в Англии.
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Базу выдал)
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Ответ Иван Баланар
Кафу прав в том, что сила АПЛ значительно преувеличена. Маркетинг в этот образ вносит свой огромный вклад. АПЛ, возможно, зрелищная лига. Но никакого бешенного отрыва по уровню игры в ней нет, это однозначно.
Именно на уровне акцент и не делают в основном,а делают на зрелищности,АПЛ приятно смотреть и по скоростям и по атмосфере в целом
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Ответ Noob Saibot
АПЛ распиаренная лига и англичане вообще не футболисты, где связь? Если ты не в курсе в АПЛ играют не только англы
Так ты перечитай и поймёшь
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Ответ Cearvm
Когда отрыва нет, то игроки не переходят из Ювентуса в Тоттенхэм (Дрэгушин) и из ротации Челси в Милан (Пулишич, Лофтус-Чик), а, например, основной защитник Боруссии М Байер уехал в Бернли. Маркетинг идет за успехами лиги, средние клубы АПЛ торгуют с топами других лиг. Уже лет 10 так.
речь ведь об уровне игры, а не о деньгах.
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Ответ tequilagwap
причем тут маркетинг? середняки и аутсайдеры апл могут спокойно перехватывать игроков у сильнейших клубов других лиг. сравнить брайтон с осасунойя вест хэм и торино - там просто небо и земля
Так ты сравни по игре и уровню
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Ответ Арман Мартиросян
Бред несет Кафу. Нет никакой закономерности между бразильцев в АПЛ и неудач сборной на ЧМ.
Оказывается это Алисон, Пакета и Мартинелли мешают гениям из ЛаЛиги заиграть в сборной, так и запишем.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Гвардиола, Клопп, ранее Конте, Венгер, Фергюсон. А кто еще прям такой крутой тренер? Поттер что ли или Марку Силва?.. ) Но и в Ла лиге они тоже всегда были и есть — Анчелотти, Симеоне, Флик, Зидан, Эмери и др. Тот же Гвардиола не в АПЛ родился.
А почему Эмери не в двух списках, а только в одном?))
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Ответ ульянов ленинставший уткинавсегда
Составь свой ТОП-20 игроков 21 века и ответь сам себе, сколько из них лучшие годы своей карьеры провели в АПЛушке.
То что два лучших игрока 21 века по большей части играли в Испании не делает этот чемпионат самым сильным. Иначе он бы не был бы чемпионатом двух команд. Никакой топ составлять не надо, достаточно лишь послушать Гвардиолу и Моуриньо, которые открытым текстом говорили, что Ла лига не ровня АПЛ. Вот и все.
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Ответ Diego 95
Именно на уровне акцент и не делают в основном,а делают на зрелищности,АПЛ приятно смотреть и по скоростям и по атмосфере в целом
Имхо, никакой атмосферы в АПЛ как раз таки нет. Если ты об ощущениях во время просмотра матчей. Всё выглядит дорого и напыщенно, но нормально болеть, например, в Англии не умеют. Единичные случаи бывают, когда стадион реально болеет за команду, но и то это обычно только в принципиальных встречах, типа Эвертон - Ливерпуль. Ну и исключения в виде Ньюкасла (особенно в ЛЧ) - на их домашних матчах реально присутствует атмосфера. Но в основном все болельщики заряжают скучные одинаковые токсичные кричалки о соперниках, где просто подставляют другие названия команд (опять же есть исключение с легендарным ливерпульским YNWA). Я уж молчу про то, что если любая домашняя команда проигрывает 0:2, то на 75-й минуте стадион пустеет минимум на половину. Ни в одном чемпионате нет такого пренебрежительного отношения к своим любимым клубам
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Ответ Фан Рубина
Так и есть. АПЛ - распиаренная лига с упором в бей-беги и довольно посредственными игроками. Там за 70-100 миллионов спокойно могут купить бездарность. В Испании свои проблемы, это чемпионат 2,5 команд. Но тамошние плюшевые, против Реала и Барселоны, команды против тех же английских оказываются совсем не плюшевыми. З.Ы. Конечно, обе лиги глубоко вторичны по сравнению с действительно сильнейшей лигой - РПЛ.
ФНЛ
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Гвардиола, Клопп, ранее Конте, Венгер, Фергюсон. А кто еще прям такой крутой тренер? Поттер что ли или Марку Силва?.. ) Но и в Ла лиге они тоже всегда были и есть — Анчелотти, Симеоне, Флик, Зидан, Эмери и др. Тот же Гвардиола не в АПЛ родился.
Чё за бред?
Ла лига это место откуда тренера идут на повышение в АПЛ. Как раз хороший пример Эмери.
Крутой Флик, которого выкинули откуда только можно ещё даже не начал тренировать в Ла лиге и когда это Зидан стал тренером?
Анчелотти тренировал Челси до Ла лиги
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Ответ tequilagwap
кто-то вообще будет спорить что по уровню и игре брайтон сильнее осасуны(сравниваю двух середняков)? в апл даже среди средних команд есть брайтон, ньюкасл, астон вилла, борнмут, кристал пэлас, которые по уровню игры очевидно сильнее аналогичных середняков в других лигах
Чушь, середняки Испании вынесут середняков из Англии, лига Европы это кстати отлично демонстрирует. А в лиге конференций олимпиакос продемонстрировал уровень топ 4 АПЛ в виде астон Виллы.
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