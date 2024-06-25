Иван Миладинович: «Россия точно вышла бы из группы на Евро. В сборной есть качественные игроки – Сафонов, Головин, Миранчук»

Теги Сборная России по футболу высшая лига Казахстан Тобол Евро-2024 Алексей Миранчук Александр Головин Матвей Сафонов Иван Миладинович Sports – Казахстан Футбол

Иван Миладинович считает, что сборная России вышла бы в плей-офф Евро-2024.

«Зависело бы от группы. И хотя сборная России отстранена от международных турниров, я считаю, многие молодые футболисты отлично проявляют себя и в чемпионате, и в национальной команде.

Есть качественные игроки, уезжающие за рубеж – свежий пример Матвей Сафонов. Головин и Миранчук уже там.

Россия могла бы добиться в Германии хороших результатов, считаю, что из группы точно вышли бы», – сказал бывший защитник «Сочи», а ныне игрок казахстанского «Тобола».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А у условных Хорватии и Польши типа сплошь днари видать играют по их логике, что не смогли выйти, ага-ага. Старые песни о главном.
+10
0
+10
Зависело бы от группы. Но точно бы вышла. Л-логика
+11
-2
+9
Пословица про дедушку и бабушку
+8
0
+8
независимо от группы, Россия точно считала бы расклады, для выхода
+6
0
+6
С тремя качественными и остальные так себе на троечку - можно выходить из группы ! Оптимистично
+3
0
+3
Конечно, но сначала надо бы пройти отбор
+1
-1
0
Было бы как обычно первый матч проиграли без шансов . Второй вытянули ничью. И начинается любимая русская забава подсчет шансов кто кого должен обыграть чтоб Россия вышла
+1
-1
0
Если в сборной ещё был бы суперигрок с талантом и техникой как у Аршавина, интеллектом и мышлением Цымбаларя, здоровьем, работоспособностью и выносливостью как у Жиркова и Овечкина и скоростью Образцова (спринтер) и которого в 20 лет к себе Реал или Ман Сити и там он был бы игроком основы... И плюс ещё один уровнем чуть-чуть ниже, ну где-нибудь в старте Атлетико. Но самое слабое место в нашем футболе по позициям это центр обороны. С центральными защитникам очень туго.
+1
-1
0
Победитель Евро сыграет со сборной России за титул чемпиона БРИКС.
0
0
0
Ответ тренер с района
Было бы как обычно первый матч проиграли без шансов . Второй вытянули ничью. И начинается любимая русская забава подсчет шансов кто кого должен обыграть чтоб Россия вышла
Без Игнашевича м Жиркова в заявке один фиг бы ничего не вышло. )
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий