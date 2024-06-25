Иван Миладинович: «Россия точно вышла бы из группы на Евро. В сборной есть качественные игроки – Сафонов, Головин, Миранчук»

Иван Миладинович считает, что сборная России вышла бы в плей-офф Евро-2024.

«Зависело бы от группы. И хотя сборная России отстранена от международных турниров, я считаю, многие молодые футболисты отлично проявляют себя и в чемпионате, и в национальной команде.

Есть качественные игроки, уезжающие за рубеж – свежий пример . Головин и уже там.

Россия могла бы добиться в Германии хороших результатов, считаю, что из группы точно вышли бы», – сказал бывший защитник «Сочи», а ныне игрок казахстанского « ».

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