Колыванов о Серии А: «В Италии все разбираются в футболе: от 3-летнего мальчика до 90-летней бабушки. После каждой игры по 20-30 человек расспрашивали»

Теги премьер-лига Россия серия А Италия болельщики Игорь Колыванов Болонья Советский спорт Фоджа Футбол

Игорь Колыванов рассказал об отношении болельщиков к игрокам в Италии.

– Атмосфера на итальянских матчах того времени – самая яркая на вашей памяти?

– Когда приезжали топовые команды, постоянно был аншлаг. Плюс все, от трехлетнего мальчика до 90-летней бабушки, разбираются в футболе. После каждой игры они собираются в кафе, ресторанах.

Невозможно было выйти утром попить кофе. Сразу собирались по 20-30 человек и начинали расспрашивать. Дружелюбная атмосфера, но не всегда. Если результаты негативные, болельщики и кричалки нехорошие где-то могут вставить.

– В ваш адрес слышали обидные кричалки?

– Честно скажу, не было (смеется). В сторону команды что-то проскакивало. И то редко. В основном старались поддерживать, – сказал экс-нападающий «Фоджи», «Болоньи» и сборной России.

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4 комментария
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Италия 80-90х лучшая лига в истории.Нынешний АПЛ и рядом не стоит
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Грацио Колыванно, сказала нонна
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«В Италии все разбираются в футболе, а в России только диванные эксперты!» - мнение любого российского футболиста
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Ответ azt3c14
Италия 80-90х лучшая лига в истории.Нынешний АПЛ и рядом не стоит
Начало 00ых туда же
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