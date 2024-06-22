Колыванов о Серии А: «В Италии все разбираются в футболе: от 3-летнего мальчика до 90-летней бабушки. После каждой игры по 20-30 человек расспрашивали»
Игорь Колыванов рассказал об отношении болельщиков к игрокам в Италии.
– Атмосфера на итальянских матчах того времени – самая яркая на вашей памяти?
– Когда приезжали топовые команды, постоянно был аншлаг. Плюс все, от трехлетнего мальчика до 90-летней бабушки, разбираются в футболе. После каждой игры они собираются в кафе, ресторанах.
Невозможно было выйти утром попить кофе. Сразу собирались по 20-30 человек и начинали расспрашивать. Дружелюбная атмосфера, но не всегда. Если результаты негативные, болельщики и кричалки нехорошие где-то могут вставить.
– В ваш адрес слышали обидные кричалки?
– Честно скажу, не было (смеется). В сторону команды что-то проскакивало. И то редко. В основном старались поддерживать, – сказал экс-нападающий «Фоджи», «Болоньи» и сборной России.
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