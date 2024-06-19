Гордон о шахматах: «Я сам научился играть. Они применимы ко всему в жизни, заставляют мозг работать и думать на 3 хода вперед»

Энтони Гордон рассказал о пользе игры в шахматы.

«Я считаю, что шахматы – это жизненный навык, потому что они применимы ко всему. Всегда нужно думать на один, два, три хода вперед.

Играть в шахматы я научился самостоятельно – я понятия не имел, как это делать. Я просто учился, играя.

Мне нравится это. Это очень спокойная игра. Она заставляет мой мозг работать, и мне это нравится», – сказал 23-летний полузащитник « » и сборной Англии.