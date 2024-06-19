Гордон о шахматах: «Я сам научился играть. Они применимы ко всему в жизни, заставляют мозг работать и думать на 3 хода вперед»

Теги Ньюкасл Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Энтони Гордон Футбол

Энтони Гордон рассказал о пользе игры в шахматы.

«Я считаю, что шахматы – это жизненный навык, потому что они применимы ко всему. Всегда нужно думать на один, два, три хода вперед.

Играть в шахматы я научился самостоятельно – я понятия не имел, как это делать. Я просто учился, играя.

Мне нравится это. Это очень спокойная игра. Она заставляет мой мозг работать, и мне это нравится», – сказал 23-летний полузащитник «Ньюкасла» и сборной Англии. 

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11 комментариев
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В то же время, как говорил не менее известный, а даже знаменитый соотечественник Гордона, смотреть слишком далеко вперёд - недальновидно.
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У меня на телефоне только одна игра, это шахматы. Одна быстрая партия полностью будет мозг с утра лучше любого душа)
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Ответ Проблемы Аршавина
У меня на телефоне только одна игра, это шахматы. Одна быстрая партия полностью будет мозг с утра лучше любого душа)
Не хочу показаться умным, но может всё таки будИт?)
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Ответ AsperChelsea
Не хочу показаться умным, но может всё таки будИт?)
- ты свою жену по утрам будишь? - буду!
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Энтони очень хорош - надеюсь увидеть его завтра вместо Фодена
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Комментарий удален пользователем
Саутгейту бы как-нибудь их подсунуть.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Дважды
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Ответ Фарид Харисов
На три хода вперёд в шахматах? Пфф. Да ему комбинацию среднеазиатского жирафа сделают, загнав в ловушку дирижабля и он проиграет ровно через 20 ходов.
главное не нарваться на коготь бобра
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Ответ AsperChelsea
Не хочу показаться умным, но может всё таки будИт?)
Всё правильно. Молодец)
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