Гордон о шахматах: «Я сам научился играть. Они применимы ко всему в жизни, заставляют мозг работать и думать на 3 хода вперед»
Энтони Гордон рассказал о пользе игры в шахматы.
«Я считаю, что шахматы – это жизненный навык, потому что они применимы ко всему. Всегда нужно думать на один, два, три хода вперед.
Играть в шахматы я научился самостоятельно – я понятия не имел, как это делать. Я просто учился, играя.
Мне нравится это. Это очень спокойная игра. Она заставляет мой мозг работать, и мне это нравится», – сказал 23-летний полузащитник «Ньюкасла» и сборной Англии.