Аленичев о будущем: «Предложений немало, но они не заслуживают моего интереса. Появится вариант с клубом, который устроит, – буду тренировать с удовольствием»

Дмитрий Аленичев заявил, что планирует начать тренерскую карьеру после паузы.

– Когда в работе увидим вас, Дмитрий Анатольевич?

– Видите, я уже сижу на скамейке в матче легенд сборных Белоруссии и России, так что я в деле (улыбается).

– На сегодняшний день с кем‑то переговоры ведете?

– Нет. Эти дни я был в Турции, мне начали звонить многие люди, спрашивали, правда ли, что я договорился с «Балтикой». Не знаю, откуда такая информация появилась, но ни одного звонка и предложения у меня не было.

– За время паузы в работе сколько раз получали предварительный или готовый контракт на руки?

– Ни одного. Только в устном порядке. Таких предложений было немало, но они не заслуживали моего интереса.

– Не скучаете по тренерскому драйву в ежедневном режиме?

– Да, пауза получается достаточно продолжительная, конечно, хочется вернуться к работе.

Но я не сижу на диване, отдыхая и смотря телевизор, наоборот, много езжу по стране, принимаю участие не только в мероприятиях РФС, но и в других футбольных активностях.

Мне не скучно. Если появится вариант с клубом, который устроит, с удовольствием буду тренировать.

– То есть не завершил тренерскую карьеру?

– Ни в коем случае. Я открыт для предложений, надеюсь, такой шанс представится, – сказал бывший главный тренер «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала».