Аленичев о будущем: «Предложений немало, но они не заслуживают моего интереса. Появится вариант с клубом, который устроит, – буду тренировать с удовольствием»

Теги премьер-лига Россия Балтика Дмитрий Аленичев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Аленичев заявил, что планирует начать тренерскую карьеру после паузы.

– Когда в работе увидим вас, Дмитрий Анатольевич?

– Видите, я уже сижу на скамейке в матче легенд сборных Белоруссии и России, так что я в деле (улыбается).

– На сегодняшний день с кем‑то переговоры ведете?

– Нет. Эти дни я был в Турции, мне начали звонить многие люди, спрашивали, правда ли, что я договорился с «Балтикой». Не знаю, откуда такая информация появилась, но ни одного звонка и предложения у меня не было.

– За время паузы в работе сколько раз получали предварительный или готовый контракт на руки?

– Ни одного. Только в устном порядке. Таких предложений было немало, но они не заслуживали моего интереса.

– Не скучаете по тренерскому драйву в ежедневном режиме?

– Да, пауза получается достаточно продолжительная, конечно, хочется вернуться к работе.

Но я не сижу на диване, отдыхая и смотря телевизор, наоборот, много езжу по стране, принимаю участие не только в мероприятиях РФС, но и в других футбольных активностях.

Мне не скучно. Если появится вариант с клубом, который устроит, с удовольствием буду тренировать.

– То есть Дмитрий Аленичев не завершил тренерскую карьеру?

– Ни в коем случае. Я открыт для предложений, надеюсь, такой шанс представится, – сказал бывший главный тренер «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала».

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27 комментариев
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Из Реала не звонили, а остальные не заслуживают моего интереса.
Дмитрий А. (с)
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Аленичев вошел в известный чат
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Ждёт от Лейкерс предложение!
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Сразу видно - Человек с багажом
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Карпин пошел в Армавир и ему вознаградилось-тренер Сборной.А Аленичев не развивает маестерство тренерское.
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Поступает много предложений...ахахаххххахаааа
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Это клуб Мостового
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Не хрена себе важный, хоть бы тебе ничего не предложили, скромнее надо быть
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Ответ Евгений Овчаренко
Из Реала не звонили, а остальные не заслуживают моего интереса. Дмитрий А. (с)
Ждет когда Мостовой лицензию получит, тогда дуэтом и замахнутся на Реал)).
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Ладно бы по приколу ляпнул, как Гамула про Милан, а то ведь на серьезных щщах, Господи прости
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Ответ Честный контроль
Ни один бывший игрок Спартака не стал успешным тренером! Потому что играли в тепличных условиях созданных Колосковым и Хусаиновым. Потому и не понимают тренерскую профессию.
Ага Хусаинов и Колосков помогали обыгрывать Наполи с Марадоной Реалы и Арсеналы
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Ответ Честный контроль
Ни один бывший игрок Спартака не стал успешным тренером! Потому что играли в тепличных условиях созданных Колосковым и Хусаиновым. Потому и не понимают тренерскую профессию.
из цска вообще за всю историю не один игрок не стал топ тренером,то есть правильно я понимаю,тепличные условия и гинеровский кабинет у вас постоянно?
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после его работы в Спартаке - че вообще ждёт?
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Павлин
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Ну-ну. От скромности, как говорится…
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Царь во дворца! Царь во дворца!
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Алень, короче
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бывших сенаторов не бывает...
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Как было написано у Хайнлайна, мудрый человек всегда должен быть готов бросить свой багаж.
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Перекинь Мосту, пусть посмотрит, мож кого возьмет.
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Комедия Алень "тренер"
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в сартаке без шансов, отторжение
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Медиалига?
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Кипрский Аек не предлагал ?
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Удачи, Дмитрий Анатольевич.
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