Сухина против проверки арбитров РПЛ на детекторе лжи: «Предлагаю и футболистов водить. Может, он сделал ставку и специально не забил с метра?»

Станислав Сухина рассказал о своем отношении к проверке судей на детекторе лжи.

«Отрицательно. Если человек приступает к судейству в Премьер-лиге, видимо, ему доверяют. Если вы ему доверяете, значит, надо доверять.

Предлагаю водить и футболиста на детектор. А почему нет? Почему, если вот ошибка, и он не забивает с метра, это что? Может, он сделал ставку и специально не забил? Может такое быть?

Поэтому, если мы доверяем, мы даем человеку судить. Либо мы ему не доверяем», – сказал экс-арбитр ФИФА Станислав Сухина в интервью ютуб-каналу «Вынеси мяч!»