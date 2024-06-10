Сухина против проверки арбитров РПЛ на детекторе лжи: «Предлагаю и футболистов водить. Может, он сделал ставку и специально не забил с метра?»

Теги премьер-лига Россия ФИФА судьи Первая лига Станислав Сухина Футбол

Станислав Сухина рассказал о своем отношении к проверке судей на детекторе лжи.

«Отрицательно. Если человек приступает к судейству в Премьер-лиге, видимо, ему доверяют. Если вы ему доверяете, значит, надо доверять.

Предлагаю водить и футболиста на детектор. А почему нет? Почему, если вот ошибка, и он не забивает с метра, это что? Может, он сделал ставку и специально не забил? Может такое быть?

Поэтому, если мы доверяем, мы даем человеку судить. Либо мы ему не доверяем», – сказал экс-арбитр ФИФА Станислав Сухина в интервью ютуб-каналу «Вынеси мяч!»

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8 комментариев
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справедливо, кстати
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Ну Сухина то понятно что против, вдруг кто из работавших с ним арбитров проболтается о его махинациях.
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Если нечего скрывать,то почему бы не пройти?
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Может ну как судью надежнее купить И игроку с помощью вар второй раз не пробить а вот судья может пересмотреть
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Знаем такого
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Ставки и без полиграфа можно проверить. А вот арбитрам не помешает.
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Полиграф чуть точнее подброшеной монетки.
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начинать надо с руководителей команд
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