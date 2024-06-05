Миранчук об игре с «Реалом» в Суперкубке Европы: «Уже встречался с ними в ЛЧ. Хорошая возможность выиграть и вписать себя в историю»

Теги Аталанта Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Суперкубок Европы Алексей Миранчук Чемпионат.com Футбол

Алексей Миранчук высказался о матче с «Реалом» в Суперкубке УЕФА-2024.

Ранее «Аталанта» выиграла Лигу Европы. В финале с «Байером» (3:0) Миранчук остался в запасе

«Уже встречался с ним (с «Реалом» – Спортс) в Лиге чемпионов, сейчас [у них], конечно, немного другой состав.

Тоже есть возможность выиграть Кубок, вписать себя в историю. Хорошая возможность», – сказал полузащитник «Аталанты».

Бергамаски встретятся с «Реалом» в матче за Суперкубок Европы 14 августа.

В сезоне-2020/21 мадридский клуб обыграл «Аталанту» со счетом 4:1 по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.  

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2 комментария
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Повезло Миранчуку, билет на матч покупать не надо
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о как гарцует!!
ни уж то "чемпионский характер" демонстрирует)))
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