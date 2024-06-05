Миранчук об игре с «Реалом» в Суперкубке Европы: «Уже встречался с ними в ЛЧ. Хорошая возможность выиграть и вписать себя в историю»

Алексей Миранчук высказался о матче с «Реалом» в Суперкубке УЕФА-2024.

Ранее « » выиграла . В финале с «Байером» (3:0) остался в запасе

«Уже встречался с ним (с «Реалом» – Спортс) в чемпионов, сейчас [у них], конечно, немного другой состав.

Тоже есть возможность выиграть , вписать себя в историю. Хорошая возможность», – сказал полузащитник «Аталанты».

Бергамаски встретятся с « » в матче за Суперкубок Европы 14 августа.

В сезоне-2020/21 мадридский клуб обыграл «Аталанту» со счетом 4:1 по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.