Миранчук об игре с «Реалом» в Суперкубке Европы: «Уже встречался с ними в ЛЧ. Хорошая возможность выиграть и вписать себя в историю»
Алексей Миранчук высказался о матче с «Реалом» в Суперкубке УЕФА-2024.
Ранее «Аталанта» выиграла Лигу Европы. В финале с «Байером» (3:0) Миранчук остался в запасе
«Уже встречался с ним (с «Реалом» – Спортс) в Лиге чемпионов, сейчас [у них], конечно, немного другой состав.
Тоже есть возможность выиграть Кубок, вписать себя в историю. Хорошая возможность», – сказал полузащитник «Аталанты».
Бергамаски встретятся с «Реалом» в матче за Суперкубок Европы 14 августа.
В сезоне-2020/21 мадридский клуб обыграл «Аталанту» со счетом 4:1 по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.
ни уж то "чемпионский характер" демонстрирует)))