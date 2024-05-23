Франк де Бур: «Уважаю «Арсенал» за терпение. Артету бы уволили в других клубах, потому что он не сразу показал хороший результат»
Франк Де Бур высказался об уважении к «Арсеналу» за терпение.
«Канониры» под руководством Микеля Артеты второй год подряд завершили чемпионат Англии на втором месте.
«Я испытываю большое уважение к «Арсеналу», у клуба есть терпение, как, например, это проявилось с Артетой, который не сразу показал хорошие результаты. В некоторых других клубах в такой ситуации его бы уже уволили.
«Арсенал» отлично выступает последние два года, как и «Интер». Но если мне нужно выбрать, я предпочитаю «Арсенал», потому что они умеют ждать и доверяют», – заявил бывший главный тренер «Аякса», сборной Нидерландов и «Интера».
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