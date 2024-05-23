Франк де Бур: «Уважаю «Арсенал» за терпение. Артету бы уволили в других клубах, потому что он не сразу показал хороший результат»

Франк Де Бур высказался об уважении к «Арсеналу» за терпение.

«Канониры» под руководством второй год подряд завершили чемпионат Англии на втором месте.

«Я испытываю большое уважение к « », у клуба есть терпение, как, например, это проявилось с Артетой, который не сразу показал хорошие результаты. В некоторых других клубах в такой ситуации его бы уже уволили.

«Арсенал» отлично выступает последние два года, как и « ». Но если мне нужно выбрать, я предпочитаю «Арсенал», потому что они умеют ждать и доверяют», – заявил бывший главный тренер «Аякса», сборной Нидерландов и «Интера».

Спасибо за попытку, «Арсенал». Команда Лукомского проиграла гонку – а он все равно насладился сезоном