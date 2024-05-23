Франк де Бур: «Уважаю «Арсенал» за терпение. Артету бы уволили в других клубах, потому что он не сразу показал хороший результат»

Теги Интер Микель Артета премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал Франк де Бур Футбол

Франк Де Бур высказался об уважении к «Арсеналу» за терпение.

«Канониры» под руководством Микеля Артеты второй год подряд завершили чемпионат Англии на втором месте. 

«Я испытываю большое уважение к «Арсеналу», у клуба есть терпение, как, например, это проявилось с Артетой, который не сразу показал хорошие результаты. В некоторых других клубах в такой ситуации его бы уже уволили.

«Арсенал» отлично выступает последние два года, как и «Интер». Но если мне нужно выбрать, я предпочитаю «Арсенал», потому что они умеют ждать и доверяют», – заявил бывший главный тренер «Аякса», сборной Нидерландов и «Интера». 

Спасибо за попытку, «Арсенал». Команда Лукомского проиграла гонку – а он все равно насладился сезоном

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4 комментария
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Ну Артета вообще-то сразу выиграл КА, потом Суперкубок...
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Де Бур намекает, что лет 5 назад Кристалл Пэлласу надо было подождать еще, а не увольнять его самого после 6-ти поражений к ряду в начале сезона с чудовищной отрицательной статистикой забитых и пропущенных.))
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Арсы с тренером угадали, все норм. Прогресс очевиден, это главное. Нынешнюю АПЛ с наскока не выиграть, нужна кропотливая и долгая работа.
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Ответ Amalfitano
Де Бур намекает, что лет 5 назад Кристалл Пэлласу надо было подождать еще, а не увольнять его самого после 6-ти поражений к ряду в начале сезона с чудовищной отрицательной статистикой забитых и пропущенных.))
Оправдывает свою физручность, он и в интере тотально провалился
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