Боули о «Челси»: «Молодая команда с контрактами длиннее среднего – хороший старт. Доминируют франшизы со стабильным составом»

Тодд Боули заявил, что важно построить стабильную команду в «Челси».

«Самая важная вещь – победы, безусловно. Мы сосредоточены на победах. Во-вторых, мы считаем, что у нас есть действительно молодая и способная команда на долгое время.

Если вы посмотрите на франшизы, которые доминируют на протяжении долгого времени, у них действительно есть стабильность в команде, руководстве и тренерском штабе.

Поэтому возможность заложить основы и начать со стабильности в клубе, имея молодую команду с контрактами длиннее среднего, – это хороший старт.

А реальность такова, что в европейском футболе семилетний контракт на самом деле представляет собой пятилетний, потому что вы никогда не позволите соглашению истечь до последнего года. Вы либо продлеваете контракт, либо решаете, что лучше для игрока и клуба», – сказал совладелец «Челси» .