Боули о «Челси»: «Молодая команда с контрактами длиннее среднего – хороший старт. Доминируют франшизы со стабильным составом»

Теги Челси премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Тодд Боули заявил, что важно построить стабильную команду в «Челси».

«Самая важная вещь – победы, безусловно. Мы сосредоточены на победах. Во-вторых, мы считаем, что у нас есть действительно молодая и способная команда на долгое время.

Если вы посмотрите на франшизы, которые доминируют на протяжении долгого времени, у них действительно есть стабильность в команде, руководстве и тренерском штабе. 

Поэтому возможность заложить основы и начать со стабильности в клубе, имея молодую команду с контрактами длиннее среднего, – это хороший старт. 

А реальность такова, что в европейском футболе семилетний контракт на самом деле представляет собой пятилетний, потому что вы никогда не позволите соглашению истечь до последнего года. Вы либо продлеваете контракт, либо решаете, что лучше для игрока и клуба», – сказал совладелец «Челси» Тодд Боули

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сам ты франшиза, пиндос
+32
-4
+28
Франшиза 🤦🏾‍♂️
+16
-2
+14
Какие франшизы, мы кино снимаем что ли? Попкорна объелся
+9
-3
+6
Боули абсолютно точно перепутал идеологию спортивных контрактов в Штатах и Европе.
+6
-2
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Боули абсолютно точно перепутал идеологию спортивных контрактов в Штатах и Европе.
здесь он точно не перепутал. Реально всегда не продлил - значит трансфер. Случаи аля Мбаппе - крайняя редкость
+1
0
+1
Ответ Waiway
здесь он точно не перепутал. Реально всегда не продлил - значит трансфер. Случаи аля Мбаппе - крайняя редкость
Так контракт ( его длина) так же ничего не значит, если игрок хочет уйти. Тот же Дембеле и Коутиньо как пример.
+1
0
+1
Не франшиза,а команды,доминируют команды где есть ветераны (кросс,модрич) и талантливая молодежь,а просто сборище мадуэк,чуквмуэк где их таких 11 не может доминировать,разве в соревнованиях чемпионшипа
0
0
0
Какой-то набор фраз без смысла. В голове сразу голос Задорнова с его знаменитой цитатой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий