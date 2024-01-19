Хави о 3:1 с «Унионистас»: «При 0:1 я видел, что «Барса» доминировала. Уезжаю с хорошими ощущениями»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Унионистас Саламанка Футбол

Хави остался доволен победой «Барселоны» над «Унионистас Саламанка» (3:1).

«Порой мы хорошо играли, а порой наша игра оставляла желать лучшего. Иногда я ощущаю отчаяние, потому и говорю, что мы находимся в процессе строительства.

Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело. Мы страдали. Соперник забил отличный гол, который усложнил нам жизнь. Однако мы обрели уверенность в себе, приободрились.

Я уезжаю с хорошими ощущениями. Есть вещи, которые нужно улучшить, но при 0:1 я видел, что мы доминируем. И второй тайм был очень хорошим. Мы встречались с отличным соперником, очень хорошо подготовленным. Мы постараемся быть более убедительными», – сказал главный тренер «Барселоны».

Мучения «Барсы» с клубом третьей лиги – в эмоциях Хави. Он правда готов уйти?

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19 комментариев
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Так рад победе над аутсайдером 3 лиги 🤦🏻‍♂️
Лучше б Касадо в старте выпустил, вместо бездаря Ромеу.
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Хави, страпонесса ты наша любимая. Хоть одно интервью обойдется без доминирования?)
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Хави плагиатор. В этом мире может быть только один истинный доминатор
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Ответ Raindrop Drop Top
А должен расстроиться?
Я расстроен такой бездарной игрой
+4
-2
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-ДОМИНИРОВАЛИ!
-над унионистас.
ясно)
+3
-2
+1
Ответ Денис Рыков
Хави, страпонесса ты наша любимая. Хоть одно интервью обойдется без доминирования?)
Не думал, что, может быть его слова специально так переводят?
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блин как же ты заколебал
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Доминировали над кем?
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Хави, не слушай "умников из спортсру"
все будет хорошо, команда молодая и строится заново.

Всех болельщиков Барселоны с заслуженной победой и удачи
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Ответ Purp
А с Реалом как доминировалось?
Так Хави сразу после матча с Реалом сказал, что мадридцы были лучше, а Барселона провалилась.
Ни о каком «доминировании» тогда речи не шло даже.

Но сегодня Барселона начала показывать себя только во втором тайме, когда надо было забивать еще для победы.
И о « уверенном доминировании» речи не шло по ходу матча.
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Ответ Raindrop Drop Top
А должен расстроиться?
Если по хорошему, то да !!!
К чему радоваться??????????
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