Хави о 3:1 с «Унионистас»: «При 0:1 я видел, что «Барса» доминировала. Уезжаю с хорошими ощущениями»
Хави остался доволен победой «Барселоны» над «Унионистас Саламанка» (3:1).
«Порой мы хорошо играли, а порой наша игра оставляла желать лучшего. Иногда я ощущаю отчаяние, потому и говорю, что мы находимся в процессе строительства.
Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело. Мы страдали. Соперник забил отличный гол, который усложнил нам жизнь. Однако мы обрели уверенность в себе, приободрились.
Я уезжаю с хорошими ощущениями. Есть вещи, которые нужно улучшить, но при 0:1 я видел, что мы доминируем. И второй тайм был очень хорошим. Мы встречались с отличным соперником, очень хорошо подготовленным. Мы постараемся быть более убедительными», – сказал главный тренер «Барселоны».
Мучения «Барсы» с клубом третьей лиги – в эмоциях Хави. Он правда готов уйти?
Лучше б Касадо в старте выпустил, вместо бездаря Ромеу.
-над унионистас.
ясно)
все будет хорошо, команда молодая и строится заново.
Всех болельщиков Барселоны с заслуженной победой и удачи
Ни о каком «доминировании» тогда речи не шло даже.
Но сегодня Барселона начала показывать себя только во втором тайме, когда надо было забивать еще для победы.
И о « уверенном доминировании» речи не шло по ходу матча.
К чему радоваться??????????