Пиоли о 2:2 с «Ромой»: «Мы заслуживали победы и разочарованы. Игра оставила горький привкус»

подвел итоги матча с «Ромой».

«Милан» вел со счетом 2:0, но упустил победу над римским клубом (2:2) в 17-м туре Серии А, пропустив 87-й и 93-й минутах.

«У нас была другая цель, мы разочарованы, что не выиграли матч, в котором там хорошо играли. Мы дважды пропустили со стандартов, такого допускать нельзя.

Мы разочарованы. Мы играли хорошо и заслуживали победы. К сожалению, мы сами себе испортили жизнь.

Я скажу команде, что надо и дальше играть так же, но матч продолжаются до 95-й минуты и этому следует уделить больше внимания.

При счете 2:1 они верили до конца. В такие моменты нам следует лучше обороняться. Трудно что-то комментировать, мы хорошо подготовились, матч проходил как надо. Теперь мы все оценим и постараемся прибавить. Эта игра оставила горький привкус.

Мы не смотрим на то, увеличилось отставание от «Наполи» или нет. Мы следим за собой. Эта ничья – не то, чего мы хотели. В следующих матчах следует сыграть лучше», – отметил главный тренер « ».

«Наполи» на 7 очков опережает «Милан» и «Ювентус» и на 10 – «Интер», лидируя в Серии А