Пиоли о 2:2 с «Ромой»: «Мы заслуживали победы и разочарованы. Игра оставила горький привкус»

Теги Рома Милан Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Ромой».

«Милан» вел со счетом 2:0, но упустил победу над римским клубом (2:2) в 17-м туре Серии А, пропустив 87-й и 93-й минутах.

«У нас была другая цель, мы разочарованы, что не выиграли матч, в котором там хорошо играли. Мы дважды пропустили со стандартов, такого допускать нельзя.

Мы разочарованы. Мы играли хорошо и заслуживали победы. К сожалению, мы сами себе испортили жизнь.

Я скажу команде, что надо и дальше играть так же, но матч продолжаются до 95-й минуты и этому следует уделить больше внимания.

При счете 2:1 они верили до конца. В такие моменты нам следует лучше обороняться. Трудно что-то комментировать, мы хорошо подготовились, матч проходил как надо. Теперь мы все оценим и постараемся прибавить. Эта игра оставила горький привкус. 

Мы не смотрим на то, увеличилось отставание от «Наполи» или нет. Мы следим за собой. Эта ничья – не то, чего мы хотели. В следующих матчах следует сыграть лучше», – отметил главный тренер «Милана».

«Наполи» на 7 очков опережает «Милан» и «Ювентус» и на 10 – «Интер», лидируя в Серии А

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MilanLombardia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ (Алекс Кросс
сложно упрекать Пиоли ) и Замены были Внятные как по Мне ) просто какое то придурошное судейство было в этом матче судья свистел постоянно в пользу Ромы.... особенно под конец матча.... будто хотел чтоб Рома отыгралась ....)
Отнюдь не сложно,когда у него в основе прописан такой игрок как Салемакерс,а еще недавно Крунич,завтра боюсь Ориги начнет наигрывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirkoroff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ бабушка Леброна Джеймса
Не надо было играть в удержание, нужно было придерживаться тактики до конца матча
Не в этом дело. Просто у меня традиция не жрать во время матчей, которой я стараюсь придерживаться, иначе плохо кончается. И вот на 83 минуте, когда победа была уже в руках (как мне казалось), я пошёл и разогрел макарошки…
Это не шутка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
(Алекс Кросс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
сложно упрекать Пиоли ) и Замены были Внятные как по Мне ) просто какое то придурошное судейство было в этом матче судья свистел постоянно в пользу Ромы.... особенно под конец матча.... будто хотел чтоб Рома отыгралась ....)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый Волк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Справедливости ради «Милан» заслуживал победы на протяжении большей части матча. Минуты так до 83 (или на какой там Ибаньес забил первый?). Проблема в том, что игра длится 90+ минут.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бабушка Леброна Джеймса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не надо было играть в удержание, нужно было придерживаться тактики до конца матча
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эльдар Гаджиев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну не в таких же играх Вранкса выпускать , дон Стефано(((
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо было объяснить футболистам, что при стандартах, необходимо закрывать соперника, а не стоять как вкопанные!
Ничья справедливый результат.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий