Пиоли о 2:2 с «Ромой»: «Мы заслуживали победы и разочарованы. Игра оставила горький привкус»
Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Ромой».
«Милан» вел со счетом 2:0, но упустил победу над римским клубом (2:2) в 17-м туре Серии А, пропустив 87-й и 93-й минутах.
«У нас была другая цель, мы разочарованы, что не выиграли матч, в котором там хорошо играли. Мы дважды пропустили со стандартов, такого допускать нельзя.
Мы разочарованы. Мы играли хорошо и заслуживали победы. К сожалению, мы сами себе испортили жизнь.
Я скажу команде, что надо и дальше играть так же, но матч продолжаются до 95-й минуты и этому следует уделить больше внимания.
При счете 2:1 они верили до конца. В такие моменты нам следует лучше обороняться. Трудно что-то комментировать, мы хорошо подготовились, матч проходил как надо. Теперь мы все оценим и постараемся прибавить. Эта игра оставила горький привкус.
Мы не смотрим на то, увеличилось отставание от «Наполи» или нет. Мы следим за собой. Эта ничья – не то, чего мы хотели. В следующих матчах следует сыграть лучше», – отметил главный тренер «Милана».
«Наполи» на 7 очков опережает «Милан» и «Ювентус» и на 10 – «Интер», лидируя в Серии А
Это не шутка
Ничья справедливый результат.