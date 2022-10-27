«Атлетико» должен был перебить пенальти из-за вбежавших в штрафную игроков. Так считает экс-судья Итурральде
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Атлетико» должен был перебивать пенальти.
В матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Байером» (2:2) и потеряла шансы на выход в плей-офф.
Уже после финального свистка арбитр Клеман Тюрпен, обратившись к ВАР, назначил в ворота немецкого клуба пенальти. Однако Янник Феррейра Карраско не реализовал 11-метровый удар.
По мнению Итурральде, пенальти нужно было перебить, так как футболисты обеих команд вбежали в штрафную до удара.
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