«Атлетико» должен был перебить пенальти из-за вбежавших в штрафную игроков. Так считает экс-судья Итурральде

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что должен был перебивать пенальти.

В матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов команда Диего Симеоне сыграла вничью с (2:2) и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Уже после финального свистка арбитр , обратившись к ВАР, назначил в ворота немецкого клуба пенальти. Однако Янник Феррейра Карраско не реализовал 11-метровый удар.

По мнению Итурральде, пенальти нужно было перебить, так как футболисты обеих команд вбежали в штрафную до удара.