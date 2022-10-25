За подготовку теракта на матче «Барса» – «Реал» мужчину в Испании осудили на 3 года. Он хотел атаковать «Камп Ноу» дроном со взрывчаткой, чтобы искупить вину за употребление алкоголя

В Испании мужчину осудили на 3 года за подготовку теракта на матче – .

Мохаммед Ясин Амрани планировал атаковать стадион «Камп Ноу» беспилотником, начиненным взрывчаткой.

Амрани сотрудничал с террористической организацией ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). При аресте в мае 2020 года у него дома обнаружили большое количество видео и материалов, необходимых для изготовления бомбы.

Человек из ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), связывавшийся с Амрани, приказал ему устроить теракт на класико, чтобы «очистить свою жизнь и обеспечить себе место в раю», а также загладить вину за то, что употреблял алкоголь и не исполнял религиозные обязанности в прошлом.

В результате расследования стало известно, что мужчина готовил теракт с 2020 года. В суде он признал вину в подготовке преступления.

Стадион «Камп Ноу» вмещает 99 354 зрителя.