Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА должна была обратить внимание на нашу ситуацию в 2014 году, а не сейчас»

Гендиректор «Шахтера» недоволен отношением ФИФА к украинским клубам.

«Казалось, никто не обращал особого внимания на то, что происходило в 2014 году. В футболе случилось то же самое, что и в других областях. ФИФА должна была проявить внимание к ситуации с донецким «Шахтером» в 2014 году, а не сейчас.

Их решение не поддерживает украинские клубы; на самом деле это разрушает их – у нас много иностранцев в лиге, и решение ФИФА наносит ущерб клубу. Мы потеряли почти 50 миллионов евро.

Когда они принимали решение, то должны были сообщить об этом всем заинтересованным сторонам, включая Украинскую ассоциацию футбола и все ее клубы-члены. Решение нужно было принимать на основе информации, полученной от них.

А они вынесли решение, не связавшись ни с одним из клубов, проигнорировали письмо, которое подписали все клубы, и множество электронных писем, которые отправил им наш юридический отдел.

Мы направили ФИФА письмо, в котором говорится, что если они не помогут нам в этой ситуации, то мы подадим на них в суд.

Это решение позволило агентам стать намного богаче, ведь теперь они могут сказать другим клубам, что платить донецкому «Шахтеру» не нужно. Так они получают больше комиссионных от трансферов», – сказал Палкин в интервью Mirror.