Кавазашвили о «Спартаке» Ваноли: «Нет рисунка игры, бесконечные передачи. Команда сделала шаг назад»

оценил поражение «Спартака» от ЦСКА (0:2).

Экс-вратарь красно-белых высказался о матче 19-го тура .

«Считаю, что абсолютно ничего не приобрел, а особенно, хороших игроков. Команда при новом тренере должна играть по-особенному: тренер должен давать задания, разыгрывать схемы, у состава должен появиться игровой почерк. А у «Спартака» ничего не появилось.

Они даже потеряли ту схему, которую принес Витория. При португальце команда играла в атакующий футбол: все, от защитника до нападающего, были настроены на атаку, и движение было только вперед.

Ваноли показал нам ту команду, которая, наоборот, затягивает ход матча бесконечными передачами. У клуба нет рисунка игры.

Также не могу ни одного футболиста «Спартака» оценить с положительной стороны. При этом я понимаю, что Ваноли – темпераментный человек, который очень переживает за каждую ошибку команды. Считаю, что итальянский специалист должен был сразу перестроить «Спартак», но сейчас клуб не годится даже для чемпионата России. Команда после назначения Ваноли вместо шага вперед, сделала шаг назад.

Промес все так же проваливает сезон. Соболев – ну как же так? Молодой пацан. Что он творит на поле, я понять не могу», — сказал Кавазашвили.

Новый ЦСКА пока понятнее Ваноли, хотя «Спартак» не уступал по моментам. Жемчужина матча – Карраскаль