Parimatch запустил автобус с лого «Челси». Сфотографируйте его и выиграйте билеты на матч с «Зенитом» в ЛЧ

25 сентября, в день матча с «Манчестер Сити», который завершился со счетом 0:1, московские фанаты «Челси» устроили необычную акцию в поддержку клуба в центре столицы. Они запустили по Москве автобус в клубных цветах, а потом под пение клубных кричалок закидали его сельдереем по старой фанатской традиции. Таким образом болельщики сумели на время погрузить всех окружающих в атмосферу вокруг стадиона «Стэмфорд Бридж» – домашней арены действующего победителя Лиги чемпионов.

Новый автобус стал инициативой беттинг-партнера лондонского клуба, одного из самых популярных букмекерских брендов – компании Parimatch. Стороны объявили об эксклюзивном контракте в рамках сезона-2021/22. Компания проведет ряд активностей и предложит болельщикам выиграть билеты на матч.

«Мы запустили в Москве уникальный автобус с брендом нашего партнера, чтобы порадовать поклонников «Челси», которых очень много в российской столице. Совсем скоро их любимый клуб приедет в Россию на матч с «Зенитом», который пройдет в Санкт-Петербурге. Это отличная возможность увидеть команду во всей красе, поэтому мы решили устроить конкурс для фанатов и разыграть два билета на матч в северной столице, который состоится 8 декабря», – рассказали представители компании.

Для участия в конкурсе нужно попытаться найти автобус CHELSEA X PARIMATCH на улицах Москвы, сделать фото и загрузить его на сайт. Победителями станут два самых креативных фотографа. Отправить заявку на участие можно до 1 декабря.

Фото: Parimatch