Колосков о лимите: «Отменять нельзя, пока не будет своих качественных воспитанников»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу лимита на легионеров в российском футболе.

«Я согласен с Дюковым. Оснований на изменение лимита действительно нет. У нас разве появился косяк молодых и талантливых футболистов, играющих в основе? Вот если бы в каждом клубе было хотя бы по 5 футболистов, как в «Динамо», тогда да.

Для «Динамо» можно лимит и отменить. Они уже плохого легионера не возьмут, а возьмут только того, который будет выше по качеству своей молодежи. Но таких клубов больше нет, поэтому лимит нужно сохранять.

В «Краснодаре» в одной игре в ЛЧ было 11 легионеров в составе. И где результат? Поэтому разговоры про изменение лимита — чушь полнейшая. Надо разбираться в футболе и его понимать.

Моя позиция четкая: до тех пор, пока не будет своих качественных воспитанников — лимит отменять нельзя», — сказал Колосков.

С сезона-2020/21 в введен новый лимит на легионеров: 17 россиян и 8 легионеров в заявке.