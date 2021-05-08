Абильгор, Хвича, Азмун, Вендел, Дуглас – самые подорожавшие игроки РПЛ (Transfermarkt)

Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов РПЛ.

Самым подорожавшим футболистом стал хавбек Оливер Абильгор – его цена выросла на 4 млн евро и составляет 7 млн.

Второе место занял его одноклубник – плюс 3 млн евро. Третье место поделили три игрока «Зенита» – , и стали дороже на 2 млн евро каждый.

Также в список попали Франсуа Камано («Локомотив», +1,5 млн евро), , Пабло (оба – «Локомотив», +1 млн), ( , +1 млн) и («Рубин», +1 млн).

Transfermarkt пояснил, что некоторые игроки, например, из «Спартака», не попали в рейтинг из-за того, что их цену изменили ранее, в преддверии Евро-2020.

Дриусси, Малком, Шапи, Миранчук, Кабелла – самые подешевевшие игроки РПЛ (Transfermarkt)