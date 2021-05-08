Абильгор, Хвича, Азмун, Вендел, Дуглас – самые подорожавшие игроки РПЛ (Transfermarkt)

Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов РПЛ.
Самым подорожавшим футболистом стал хавбек «Рубина» Оливер Абильгор – его цена выросла на 4 млн евро и составляет 7 млн.
Второе место занял его одноклубник Хвича Кварацхелия – плюс 3 млн евро. Третье место поделили три игрока «Зенита» – Сердар Азмун, Вендел и Дуглас Сантос стали дороже на 2 млн евро каждый.
Также в список попали Франсуа Камано («Локомотив», +1,5 млн евро), Федор Смолов, Пабло (оба – «Локомотив», +1 млн), Александр Максименко («Спартак», +1 млн) и Джордже Деспотович («Рубин», +1 млн).
Transfermarkt пояснил, что некоторые игроки, например, Йордан Ларссон из «Спартака», не попали в рейтинг из-за того, что их цену изменили ранее, в преддверии Евро-2020.
Дриусси, Малком, Шапи, Миранчук, Кабелла – самые подешевевшие игроки РПЛ (Transfermarkt)