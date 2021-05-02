«Тедеско ничего не сделал для «Спартака», чтобы провожать его под фанфары». Динияр Билялетдинов о тренере

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о проводах главного тренера , который покинет клуб по окончании сезона.

«Прощание с Тедеско? Даже Карреру так не провожали. С нашими специалистами так тоже никогда не прощались. К ним не было такого отношения. Очень странно для меня это смотрится. Если честно, больше напоминает показательное выступление какое-то.

Второе место не какое-то крутое достижение. «Спартак» нацелен на чемпионство, поэтому второе место всегда считается неудовлетворительным.

Что такого Тедеско сделал? Я не понимаю. Да, команда может попасть в Лигу чемпионов, но и то только в квалификацию. Теперь с каждым тренером так будут прощаться? Надо же что-то выиграть, подтвердить фразу, что «Спартак» — великий клуб. Тедеско ничего не сделал для клуба, чтобы провожать его под фанфары.

Обидно за наших специалистов, которые многое делали для «Спартака», но таких оваций в их адрес не было. У нас менталитет такой: где-то там лучше, чем у нас. Постоянно смотрим на кого-то другого, поклоняемся Европе. Думаем, там всегда лучше.

Болельщики полюбили Тедеско? Ну да, только через год они уже забудут. Сейчас придет новый тренер», — сказал Билялетдинов.

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