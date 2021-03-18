Хавбек «Ростова» Гигович перед «Спартаком»: «Нам нужны 3 очка. Настрой самый высокий»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Йордан Ларссон Армин Гигович Футбол

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович высказался о матче РПЛ против «Спартака», который состоится 4 апреля.

– Впереди матч против «Спартака». Что можешь сказать о соперниках? Может быть, выделишь кого-нибудь?

– Конечно, это будет сложный матч. Он очень важен для нас, нам нужны три очка. Мы играем дома, и нам очень понадобится поддержка болельщиков.

Что касается «Спартака», то выделю Ларссона. Это хороший игрок с отличными качествами. Но это никак не должно нас останавливать. Настрой самый высокий.

– Матч первого круга против «Спартака» стал для тебя вторым за «Ростов» и первым победным. Какие воспоминания у тебя о той игре?

– Было приятно добиться победы. После предыдущей игры было очень важно заработать три очка и порадовать болельщиков. Нужно продолжать работать, и придут новые победы, – сказал Гигович.

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