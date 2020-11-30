Отец Неймара о травме сына: «До каких пор винить будут жертву? Почему не пресекать это после первого фола?»

Неймар да Силва, отец форварда Неймара, эмоционально отреагировал на травму сына, полученную в матче с «Лионом» (0:1).

«Черт. Сколько еще? Столько об этом говорилось, столько раз подчеркивали, что жестокость избыточна.

Почему бы не пресекать это в самом начале, после первого фола, а не ждать седьмого, восьмого, девятого? Неужели нужен ВАР, чтобы заметить, что это [нарушение] было чрезмерным? Игрок безрассудно, жестоко подкатывается сбоку, даже не имея возможности отнять мяч.

Во время матча не применялись необходимые меры, когда Неймар, как обычно, был жертвой множества фолов, всегда жестких. Это поощряет таких игроков и их поведение.

До каких пор винить будут жертву? Все зависит от человека, отвечающего за игру, который может защитить», – написал отец игрока в инстаграме.