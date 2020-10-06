Николай Рассказов: «Тедеско сказал, что я не буду играть из-за проблем с контрактом»

Защитник рассказал о переходе в аренду в тульский .

– Как простились со «Спартаком»?

– пожелал удачи. Ребятам написал после того, как уехал в Тулу.

– Ваш агент, Валерюс Мижигурскис, сказал, что Тедеско прямо сказал вам: играть ты не будешь.

– В принципе, так и было: с контрактом у меня проблемы и играть не буду. В таком формате. Но потом я узнал, что проблем с контрактом не было, а истинную причину не узнал.

Все говорили разное. Главный тренер сказал, что проблемы с контрактом, и играть не будешь, потому что можешь уйти в любой момент, а руководители сказали, что с контрактом все нормально, но, скорее всего, играть не будешь.

– То есть логика Тедеско – смысл наигрывать, если вы можете уйти.

– Он сказал, что ты можешь уйти в любой момент. Но я никуда не собирался. Но в любом случае – команда идет в лидерах. Возможно, я не подходил под систему и пошел в другую команду за практикой. И контракт новый подписал, чтобы остаться.

– Не в обиде на Тедеско?

– Нет. Это часть футбола, я всего лишь игрок. Не влияю на другие моменты. Я такой же наемный работник, как и остальные. Обиды нет – это просто бизнес. Уходил с четким пониманием, что это аренда, уходил за игровой практикой, – сказал Рассказов в интервью «РБ-Спорт».